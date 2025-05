Očakáva sa verdikt v prípade bývalých manažérov automobilky Volkswagen

Braunschweig 26. mája (TASR) - Po takmer desiatich rokoch od vypuknutia emisného škandálu automobilky Volkswagen by mal v pondelok súd v Braunschweigu vyniesť rozsudok nad štyrmi bývalými manažérmi spoločnosti. Trom z nich hrozia niekoľkoročné tresty väzenia. Informovala o tom agentúra DPA.



Škandál vypukol v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) oznámila, že VW nainštaloval do státisícov naftových vozidiel v Spojených štátoch softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Vtedajší šéf automobilky Martin Winterkorn o niekoľko dní po zverejnení podvodu zo svojho postu odstúpil a spoločnosť neskôr priznala, že problematický softvér sa týkal zhruba 11 miliónov vozidiel.



Prokuratúra žiada pre troch bývalých manažérov za podvod tri až štyri roky väzenia. Štvrtý, považovaný za spolupáchateľa, by mohol vyviaznuť s podmienkou.



Škandál, ktorý sa stal známym ako Dieselgate, uvrhol Volkswagen do hlbokej krízy. Na firmu bolo podané nespočetné množstvo žalôb a do dnešných dní stála kauza automobilku viac než 30 miliárd eur.



Okrem štyroch manažérov mal pred súdom stáť aj bývalý šéf automobilky Winterkorn. Pre zdravotné problémy je však jeho prípad posudzovaný samostatne, pričom na začiatku procesu s ním v septembri 2024 Winterkorn všetky obvinenia zo zodpovednosti za podvody s emisiami odmietol. Podľa prokuratúry však o nelegálnom softvéri vedel už pred májom 2014.