Očakáva sa, že príjmy Ruska z ropy a plynu klesnú v máji na minimum

Moskva 15. mája (TASR) - Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesnú v máji podľa najnovších odhadov zhruba o tretinu, pričom by mali dosiahnuť najnižšiu úroveň takmer za dva roky. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá vychádza zo svojich kalkulácií. Ako dôvod uviedla pokles cien ropy a zároveň posilnenie kurzu rubľa.



Podľa výpočtov Reuters by príjmy Ruska z predaja ropy a plynu mali v máji dosiahnuť približne 0,52 bilióna rubľov, čo predstavuje 6,48 miliardy USD (5,79 miliardy eur). Ak sa odhad naplní, budú to najnižšie príjmy z ropy a plynu v Rusku od júla 2023. Oproti máju minulého roka to predstavuje pokles približne o tretinu a v porovnaní s aprílom zhruba o polovicu.



Za päť mesiacov roka by príjmy z ropy a plynu mali dosiahnuť 4,25 bilióna rubľov. V prípade potvrdenia odhadov to bude predstavovať medziročný pokles o 14 %. Ruské ministerstvo financií zverejní svoj odhad 4. júna.



Ministerstvo už koncom apríla zhoršilo prognózu príjmov z predaja ropy a plynu na tento rok. Pôvodne počítalo s tým, že z predaja komodít získa ruský štátny rozpočet tento rok 10,94 bilióna rubľov. V apríli však svoj odhad revidovalo na 8,32 bilióna rubľov. Zároveň zvýšilo plán výdavkov na rok 2025 o 830 miliárd rubľov.



(1 EUR = 1,1185 USD)