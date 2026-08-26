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Očakávania nemeckých priemyselných exportérov v auguste prudko stúpli
Index exportných očakávaní sa tak dostal najvyššie od februára 2022, pričom jeho medzimesačný rast bol najsilnejší od júna 2020.
Autor TASR
Mníchov 26. augusta (TASR) - Očakávania nemeckých priemyselných firiem v oblasti exportu sa výrazne zlepšili. Ukázal to prieskum mníchovského inštitútu Ifo, ktorého výsledky zverejnil v stredu. Index vývozných očakávaní, ktorý zostavuje, v auguste stúpol na 9,6 bodu z júlových -2,8 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu inštitútu Ifo.
Index exportných očakávaní sa tak dostal najvyššie od februára 2022, pričom jeho medzimesačný rast bol najsilnejší od júna 2020. „Exportný priemysel naberá na obrátkach,“ povedal šéf oddelenia prieskumov v inštitúte Ifo Klaus Wohlrabe. „Prudko rastie najmä export do EÚ, hoci vývoz do Číny je naďalej slabý,“ dodal.
Naďalej sú veľmi optimistickí nemeckí výrobcovia elektrických zariadení, zariadení na spracovanie údajov a elektronických a optických produktov. Predpokladá sa, že v tom zohráva úlohu silnejúca digitalizácia hospodárstva a vysoké investície do umelej inteligencie. V súvislosti s vyhliadkami exportu sa zlepšila nálada aj v automobilovom priemysle. Nová dôvera sa prejavuje aj medzi výrobcami kovových výrobkov. Papierenský priemysel a spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním kovov však očakávajú pokles exportu.
Index exportných očakávaní sa tak dostal najvyššie od februára 2022, pričom jeho medzimesačný rast bol najsilnejší od júna 2020. „Exportný priemysel naberá na obrátkach,“ povedal šéf oddelenia prieskumov v inštitúte Ifo Klaus Wohlrabe. „Prudko rastie najmä export do EÚ, hoci vývoz do Číny je naďalej slabý,“ dodal.
Naďalej sú veľmi optimistickí nemeckí výrobcovia elektrických zariadení, zariadení na spracovanie údajov a elektronických a optických produktov. Predpokladá sa, že v tom zohráva úlohu silnejúca digitalizácia hospodárstva a vysoké investície do umelej inteligencie. V súvislosti s vyhliadkami exportu sa zlepšila nálada aj v automobilovom priemysle. Nová dôvera sa prejavuje aj medzi výrobcami kovových výrobkov. Papierenský priemysel a spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním kovov však očakávajú pokles exportu.