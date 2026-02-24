< sekcia Ekonomika
Očakávania nemeckých priemyselných vývozcov sa vo februári zlepšili
Prezident Donald Trump oznámil cez víkend nové dovozné clá po tom, čo jeho obchodná politika utrpela porážku na Najvyššom súde USA.
Autor TASR
Mníchov 24. februára (TASR) - Po dlhom období poklesu sa v nemeckom priemysle začínajú objavovať náznaky oživenia exportu. Index exportných očakávaní, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, vo februári vzrástol na 2,6 bodu z januárovej úrovne -0,8 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Lepšie vyhliadky hlásili najmä výrobcovia elektroniky a optických zariadení. Optimistickejší je aj automobilový priemysel, ktorý v posledných rokoch utrpel v Číne značné straty. Exportné odvetvie začína nový rok s určitým rozbehom, „zatiaľ však nemôžeme hovoriť o širokom a dynamickom oživení“, uviedol vedúci výskumov v inštitúte Ifo Timo Wollmershäuser. Okrem tohto pretrváva neistota, pokiaľ ide o colnú politiku USA, upozornil.
Prezident Donald Trump oznámil cez víkend nové dovozné clá po tom, čo jeho obchodná politika utrpela porážku na Najvyššom súde USA. Ten rozhodol, že clá, ktoré Trump zaviedol na základe zákona o núdzových právomociach zo 70. rokov, sú nezákonné.
