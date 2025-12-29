< sekcia Ekonomika
Očakávania podnikateľov v Južnej Kórei zostávajú pesimistické
Index podnikateľských očakávaní v juhokórejskom sektore spracovateľského priemyslu je pre január na úrovni 91,8 bodu.
Autor TASR
Soul 29. decembra (TASR) - Očakávania podnikateľov v Južnej Kórei na najbližší mesiac zostávajú pesimistické vzhľadom na pretrvávajúci pokles v stavebníctve a oceliarstve. Hodnota indexu podnikateľských očakávaní, ktorý na základe prieskumu na vzorke 600 najväčších spoločností uskutočňuje Federácia kórejského priemyslu (FKI), je pre január na úrovni 95,4 bodu. Hodnota indexu pod hranicou 100 bodov naznačuje, že pesimistické odpovede prevažujú nad optimistickými. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Yonhap.
Index podnikateľských očakávaní v juhokórejskom sektore spracovateľského priemyslu je pre január na úrovni 91,8 bodu. V oceliarskom sektore dosahuje iba 85,2 bodu. Index očakávaní v segmente ekonomiky mimo priemyslu je na úrovni 98,9 bodu, pričom v stavebníctve iba vo výške 85,7 bodu.
„Hoci sa v roku 2026 predpokladá zlepšenie rastu juhokórejského hospodárstva, podnikateľská nálada sa zatiaľ nezotavila,“ uviedla FKI. Vláda musí podporiť úsilie o reštrukturalizáciu v kľúčových odvetviach, dodala Federácia kórejského priemyslu.
Index podnikateľských očakávaní v juhokórejskom sektore spracovateľského priemyslu je pre január na úrovni 91,8 bodu. V oceliarskom sektore dosahuje iba 85,2 bodu. Index očakávaní v segmente ekonomiky mimo priemyslu je na úrovni 98,9 bodu, pričom v stavebníctve iba vo výške 85,7 bodu.
„Hoci sa v roku 2026 predpokladá zlepšenie rastu juhokórejského hospodárstva, podnikateľská nálada sa zatiaľ nezotavila,“ uviedla FKI. Vláda musí podporiť úsilie o reštrukturalizáciu v kľúčových odvetviach, dodala Federácia kórejského priemyslu.