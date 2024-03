Očakávaný predaj domov v USA sa vo februári zvýšil

Washington 28. marca (TASR) - Čakajúce zmluvy, ktoré sa týkajú predaja domov v USA, sa vo februári 2024 zvýšili. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa údajov NAR sa index rozjednaných predajov domov vo februári 2024 zvýšil medzimesačne o 1,6 % na 75,6 bodu z revidovaných 74,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia pritom očakávali nárast indexu vo februári o 1,5 %.



V medziročnom porovnaní sa však index mapujúci očakávaný predaj domov vo februári 2024 znížil o 7 %.



Rozjednané kontrakty na kúpu rezidenčných nehnuteľností sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá štyri až šesť týždňov od podpisu zmluvy.



"Regióny s vysokými nákladmi na severovýchode a západe zaznamenali pokles pre problémy s cenovou dostupnosťou," povedal Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR. "Väčší rast cien domov ako príjmov nie je zdravý a prináša nové výzvy pre tých, ktorí kupujú svoju prvú nehnuteľnosť," dodal.



V roku 2023 čakajúce zmluvy klesli, pretože potenciálni kupci čelili nedostatku voľných domov a vyšším úrokovým sadzbám z hypoték v dôsledku vysokých úrokov centrálnej banky Fed. Priemerná fixná sadzba z tridsaťročnej hypotéky sa však už znížila z dvadsaťročného maxima, ktoré dosiahla vlani v októbri a v týždni do 21. marca klesla na 6,87 %. Očakáva sa tak, že to prinesie oživenie trhu so staršími domami.