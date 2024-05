Očakávaný predaj starších domov v apríli klesol

Washington 30. mája (TASR) - Očakávaný predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v apríli klesol najviac za posledné tri roky. Vývoj odráža najmä vplyv vysokých úrokových sadzieb, ktoré brzdia trh s bývaním. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa NAR sa index očakávaných predajov už existujúcich domov v USA v apríli 2024 znížil o 7,7 % na 72,3 bodu z marcovej hodnoty 78,3 bodu. Úroveň indexu bola najnižšia od rekordného minima 71,8 bodu, ktoré zaznamenal v apríli 2020, keď najväčšiu svetovú ekonomiku zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Očakávaný predaj domu je taký, pri ktorom bola podpísaná zmluva, ale celý proces ešte nebol uzavretý. Uzavretie zmluvného predaja zvyčajne trvá štyri až šesť týždňov.



"Vplyv eskalácie úrokových sadzieb v apríli tlmil nákupy domov, a to aj napriek väčšej ponuke na trhu," uviedol Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR. Očakávané zníženie sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) neskôr v tomto roku by však malo viesť k zlepšeniu podmienok, dodal.