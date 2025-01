Tokio 7. januára (TASR) - Oceliareň Nippon Steel nezmenila názor na akvizíciu U. S. Steel v hodnote 14,9 miliardy USD (14,29 miliardy eur). Povedal to v utorok generálny riaditeľ Eidži Hašimoto po tom, čo americký prezident Joe Biden zablokoval snahu japonskej oceliarne o kúpu americkej spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy AP.



"Nie je dôvod ani potreba sa vzdať," povedal novinárom v Tokiu. "Sme presvedčení, že je to jednoznačne prospešné pre obe krajiny." Hoci pripustil, že celý proces môže chvíľu trvať, zdôraznil, že nedávne právne kroky oboch oceliarní, ktoré podali proti Bidenovmu rozhodnutiu žalobu v USA, sú kľúčové.



Nippon Steel Corp. a U. S. Steel podali v pondelok (6. 1.) na súde v USA dve žaloby, pričom napadli rozhodnutie Bidenovej administratívy a označili ho za ignorovanie "právneho štátu". A uviedli, že akvizícia by "posilnila a nie ohrozila národnú bezpečnosť USA".



Biden totiž ako dôvod zablokovania transakcie uviedol, že "silný oceliarsky priemysel v domácom vlastníctve predstavuje základnú prioritu národnej bezpečnosti a je rozhodujúci pre odolné dodávateľské reťazce".



Zástancovia prevzatia argumentujú, že Japonsko je spojencom USA a tiež hlavným investorom do amerických spoločností. Tvrdia tiež, že spojenie Nippon Steel a U. S. Steel by vytvorilo "životaschopnú silu v odvetví, v ktorom teraz dominujú Číňania, prinieslo nové pracovné miesta a malo by prínos pre ekonomiku až do výšky 1 miliardy USD.



Obe oceliarne označili Bidenovo rozhodnutie za nezákonné a dúfajú, že získajú pochopenie pre svoje úsilie, povedal šéf Nippon Steel novinárom. Americký trh zostáva kľúčovou súčasťou globálnej stratégie Nippon Steel, skonštatoval Hašimoto.



Americká spoločnosť U. S. Steel obvinila Bidenovu administratívu zo zasahovania. "Budeme dôrazne brániť naše práva na dokončenie tejto transakcie a zabezpečenie budúcnosti U. S. Steel," uviedol výrobca so sídlom v Pittsburghu vo vyhlásení.



Dohodu podporuje aj japonský premiér Šigeru Išiba, ktorý poprel akékoľvek obavy o bezpečnosť.



Biden odchádza z Bieleho domu 20. januára, no proti akvizícii je aj nastupujúci prezident Donald Trump. Výbor pre zahraničné investície v USA (CFIUS), ktorý mesiace skúmal dohodu z hľadiska rizík pre národnú bezpečnosť, nedosiahol konsenzus. Rozhodnutie sa tak presunulo na odchádzajúceho prezidenta.



Aj ratingová agentúra Fitch označila odmietavý postoj USA voči dohode za primárne politický.



Nippon Steel v rámci svojej ponuky sľúbila, že investuje 2,7 miliardy USD do starnúcich vysokých pecí amerických oceliarní. Zaviazala sa tiež, že v nasledujúcom desaťročí nezníži výrobnú kapacitu bez predchádzajúceho súhlasu vlády USA a zastaví akéhokoľvek prepúšťanie počas trvania súčasnej zmluvy s odbormi, ktorá vyprší v roku 2026.



(1 EUR = 1,0426 USD)