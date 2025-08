Oceliareň Nippon Steel sa v 2. štvrťroku prepadla do straty

Tokio 1. augusta (TASR) - Japonský oceliarsky koncern Nippon Steel sa v 2. štvrťroku 2025 prepadol do straty. A väčšej, ako mu predpovedali analytici. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Presnejšie, Nippon Steel zaznamenal za tri mesiace do konca júna 2025 čistú stratu 195,83 miliardy jenov (1,14 miliardy eur) po zisku 157,56 miliardy JPY v predchádzajúcom roku. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť LSEG, však očakávali oveľa nižšiu stratu, v priemere 25,7 miliardy JPY.



Základná strata na akciu bola 187,36 JPY oproti zisku 169,32 JPY/akcia pred rokom.



Spoločnosť však poznamenala, že bez vplyvu jednorazovej straty z transakcie v súvislosti s kúpou U. S. Steel by mala čistý zisk 220 miliárd JPY.



Prevádzková strata dosiahla 139,56 miliardy JPY v porovnaní so ziskom 236,98 miliardy JPY v rovnakom období vlani.



Tržby v 2. štvrťroku klesli na 2,01 bilióna JPY z 2,19 bilióna JPY v predchádzajúcom roku.



Za celý fiškálny rok spoločnosť Nippon Steel predpovedá tržby vo výške 10 biliónov JPY a čistú stratu vo výške 40 miliárd JPY (po vlaňajšom zisku 200 miliárd JPY).



Očakáva tiež, že upravený základný zisk bez jednorazových položiek, ktorý je kľúčovým interným ukazovateľom, dosiahne 730 miliárd JPY.



V júni spoločnosť Nippon Steel, najväčší japonský výrobca ocele, uzavrel kúpu americkej spoločnosti U. S. Steel za 14,9 miliardy USD (13,02 miliardy eur) po 18-mesačnom boji o získanie súhlasu americkej vlády s touto dohodou, ktorá čelila kontrole z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť.



Oceliareň Nippon Steel upozornila, že jej celoročné výsledky budú ovplyvnené jednorazovou stratou spojenou s dohodou o akvizícii U. S. Steel.



(1 EUR = 171,52 JPY;1 EUR = 1,1446 USD)