Oceliarne U. S. Steel Košice chcú vyrábať vodík elektrolýzou vody

Košice 8. augusta (TASR) - Košické oceliarne U. S. Steel plánujú vyrábať vodík pre svoje potreby ekologickejším spôsobom, a to elektrolýzou vody. Nahradiť tak chcú zastaranú technológiu výroby vodíka štiepením čpavku. Odhadované investičné náklady sú vo výške päť miliónov eur, ako predpokladaný začiatok výstavby zariadení uvádza spoločnosť september 2026. Vyplýva to zo zámeru, ktorý podnik predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Ročná produkcia vodíka novou technológiou by mala dosiahnuť 580 ton ročne. "Strategickým zámerom navrhovateľa je postupne nahrádzať výrobu zmesi plynov vodíka a dusíka (HNx atmosféra) potrebného na účely niektorých prevádzok závodu, založenú na dovoze čpavku, jeho štiepení s následnými úpravami, modernejšou a bezpečnejšou, ekologicky a spoločensky prijateľnou výrobou vodíka," uvádza sa v zámere.



Prevádzka výroby vodíka bude v areáli hutníckeho závodu, na uvoľnenej ploche o rozlohe približne 2600 štvorcových metrov (m2). Vodík bude slúžiť pre potreby liniek finálnej výroby v divíznych závodoch Zušľachťovne a Obalová vetva. Podľa zámeru budú dodané kontajnerové moduly pre výrobu vodíka elektrolýzou vody o celkovej kapacite 750 normálnych metrov kubických za hodinu (Nm3/h). "Navrhované vodíkové jednotky sú vysokoúčinné, navrhnuté na automatický chod, s kľúčovým dôrazom kladeným na bezpečnosť, spoľahlivosť a prevádzkovú flexibilitu, s minimálnymi požiadavkami na dozor a údržbu. Súčasťou navrhovanej prevádzky na výrobu vodíka budú aj štyri zvislé zásobníky na vodík a dve stáčacie miesta," uviedla spoločnosť.



Oceliarne poukazujú na to, že nová výroba vodíka elektrolýzou vody sa zaraďuje medzi nízkoodpadové technológie bez vzniku emisií a technologických odpadových vôd. "Významné negatívne vplyvy prevádzky nie sú známe, keďže ide o neškodnú činnosť bez významných výstupov do okolia," uviedol podnik. Predpokladaný termín začatia prevádzky závisí podľa oceliarní na realizácii strategických rozvojových zámerov.