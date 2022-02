Oceliarne U. S. Steel Košice plánujú modernizáciu výroby

Košice 25. februára (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel pripravujú modernizáciu výroby s predpokladanými nákladmi 1,3 miliardy eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý podnik predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Zámer bude uskutočnený vybudovaním novej hutníckej prevádzky, v ktorej bude v jednom zoskupení výroba, odlievanie a valcovanie ocele s novými progresívnymi technológiami," uvádza firma. Účelom je modernizácia procesu výroby ocele, jej odlievania a spôsobu valcovania do zvitkov pri znížení celkovej energetickej a surovinovej náročnosti, eliminácia podstatnej časti negatívnych dopadov na tvorbu uhlíkovej stopy a udržateľnosť výroby.



Podľa hovorcu U. S. Steel Košice Jána Baču projekt takéhoto rozsahu môže byť realizovaný jedine ako spoločné úsilie európskych inštitúcií, slovenskej vlády a dotknutých podnikateľských subjektov. "Toto je súčasť plánu dekarbonizácie a uskutočnenie tohto zámeru bude závisieť od súhlasného stanoviska EÚ, plnej podpory Vlády Slovenskej republiky a pripravenosti energetickej infraštruktúry pre prevádzkovanie novej technológie," priblížil hovorca pre TASR.



Nová prevádzka by mala pozostávať hlavne z dvoch elektrických oblúkových pecí, prevádzok mimopecného spracovania ocele a jednej hutníckej linky pre plynulé odlievanie a valcovanie za tepla s kapacitou výroby ocele do 3,1 milióna ton za rok. "Realizáciou zámeru nedôjde k zvýšeniu celkovej výroby U. S. Steel Košice s.r.o., vybudovanie nových technológií hutníckej výroby bude na úkor zníženia výroby existujúcich zariadení pri zachovaní súčasného objemu výroby ocele a za tepla valcovaných materiálov," informovala v materiáli fabrika.



Košické oceliarne sa vlani prihlásili k deklarovanému záväzku americkej korporácie United States Steel Corporation, pod ktorú patria, dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.