Oceliarne U.S. Steel Košice po 1,5 roku spustili odstavenú vysokú pec

Košice 21. januára (TASR) – V košických oceliarňach U. S. Steel opätovne spustili vysokú pec, ktorú odstavili pred rokom a pol vzhľadom na situáciu na trhu s oceľou. V prevádzke sú tak aktuálne znova všetky tri vysoké pece. TASR to vo štvrtok potvrdil hovorca podniku Ján Bača.



"Môžem potvrdiť, že sme znova spustili vysokú pec číslo tri, aby sme mohli uspokojiť požiadavky našich zákazníkov a dodať im produkty, ktoré si objednali," uviedol hovorca s tým, že podnik nebude robiť žiadne predpovede o tom, ako sa trh ďalej bude vyvíjať. "Máme veľa otáznikov súvisiacich s európskym trhom a málo odpovedí na to, ako sa ďalej budú vyvíjať vysoké ceny za suroviny, energie, poplatky za emisie CO2. Budeme zároveň veľmi pozorne sledovať vývoj pandémie, pretože bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov bude kľúčovým kritériom pri ďalších rozhodnutiach," dodal Bača.



K odstávke jednej z troch pecí došlo 20. júna 2019 s tým, že podnik prispôsobil výrobu a sortiment výrobkov aktuálnej situácii a dopytu zo strany zákazníkov. "Po dôkladnom vyhodnotení situácie na trhu s oceľou v Európskej únii (EÚ), masívne zasiahnutom oceľovými výrobkami dovážanými do EÚ, sme sa rozhodli konať a chrániť náš biznis proaktívnym spôsobom. Žiaľ, nedočkali sme sa žiadnych rýchlych a rozhodných opatrení od inštitúcií EÚ, ktoré by mali adekvátne podporovať naše odvetvie. Musíme byť zodpovední voči našim zamestnancom a zákazníkom a chrániť náš biznis pre budúcnosť," informovali vtedy oceliarne. O mesiac neskôr oznámili, že do konca roka 2021 znížia počet zamestnancov vrátane dcérskych spoločností o 2500.