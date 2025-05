Oceliarska spoločnosť Salzgitter sa v 1. štvrťroku prepadla do straty

Hannover 12. mája (TASR) - Nemecká oceliarska spoločnosť Salzgitter sa v 1. štvrťroku 2025 prepadla do straty, keďže jej predaj zasiahli nižšie ceny aj nižšie objemy obchodov. Spoločnosť napriek tomu potvrdila svoj výhľad na fiškálny rok 2025. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Jeden z najväčších producentov ocele v Európe v pondelok oznámil za prvé tri mesiace 2025 konsolidovanú stratu 34,6 milióna eur alebo 66 centov na základnú akciu v porovnaní so ziskom 15 miliónov eur alebo 24 centov/akcia v rovnakom období minulého roka.



Strata pred zdanením dosiahla 27,3 milióna eur po zisku 17,2 milióna eur pred rokom.



Najnovší výsledok odrážal výdavky vo výške 23 miliónov eur na poplatky spojené s precenením derivátových pozícií a 10 miliónov eur na odpisy v rámci plánovaného zefektívnenia portfólia, uviedla spoločnosť.



Oceliareň vykázala aj stratu zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 500.000 eur po vlaňajšom zisku 45,2 milióna eur.



Jej zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesol na 78,6 milióna eur zo 126,4 milióna eur v predchádzajúcom roku.



Tržby spoločnosti sa znížili o 13 % na 2,33 miliardy eur z 2,68 miliardy eur pred rokom, čo odráža slabšie ceny aj objemy obchodov, ako aj dekonsolidáciu divízie nerezových rúr v októbri 2024.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť naďalej očakáva za rok 2025 zisk pred zdanením v rozmedzí -100 až +100 miliónov eur, EBITDA v pásme 350 až 550 miliónov eur a tržby 9,5 až 10 miliárd eur.



Za rok 2024 zaznamenal Salzgitter stratu pred zdanením vo výške 296,2 milióna eur.