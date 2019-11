Oceliarska spoločnosť Tata Steel plánuje zrušiť zhruba 3000 miest

Amsterdam/Londýn 18. novembra (TASR) - Oceliarsky koncern Tata Steel plánuje zrušiť vo svojich európskych prevádzkach približne 3000 pracovných miest. Uviedol to pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s informáciami, pričom dôvodom je prebytok ocele na trhu.



Už skôr šéf Tata Steel pre Európu Henrik Adam povedal, že spoločnosť plánuje oznámiť znižovanie počtu pracovných miest v európskych závodoch, ktoré zamestnávajú približne 20.000 ľudí. Presnejšie údaje o počte rušených pracovných miest však nezverejnil.



Po stretnutí s holandskými zamestnancami zdroj pre Reuters uviedol, že zrušených by malo byť približne 3000 miest, pričom detaily by sa mali dotiahnuť v najbližších týždňoch.



Európsky oceliarsky sektor zápasí so zahraničnou konkurenciou a vysokými energetickými nákladmi. Európske oceliarne obviňujú najmä Čínu, ktorá je najväčším producentom ocele na svete, z presýtenia trhov. Čína sa bráni, že sama výrazne znížila produkčnú kapacitu. Podľa Tata Steel je však situácia Európy o to horšia, že sa "stala skládkou pre prebytočnú oceľ vo svete".