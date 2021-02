Koncern ArcelorMittal prekonal vo 4. kvartáli očakávania trhov

Luxemburg 11. februára (TASR) - Oceliarsky koncern ArcelorMittal zaznamenal za 4. kvartál lepší než očakávaný jadrový zisk a v tomto roku počíta so zotavením dopytu. Firma zároveň oznámila nový plán znižovania nákladov a opätovné vyplácanie dividend.



Najväčšia oceliarska spoločnosť na svete vo štvrtok informovala, že za 4. kvartál minulého roka dosiahla kľúčový zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) na úrovni 1,73 miliardy USD (1,43 miliardy eur). To je zhruba dvojnásobok zisku spred roka. Výsledok je zároveň lepší, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom jadrového zisku na 1,47 miliardy USD.



Firma uviedla, že ťažila najmä z postupného oživovania dopytu po oceli, ako aj lepších výsledkov v ťažobnej oblasti, citovala spoločnosť ArcelorMittal agentúra Reuters. S rastom dopytu počíta spoločnosť aj v tomto roku, pričom predpokladá, že rast by mal dosiahnuť od 4,5 % do 5,5 %.



ArcelorMittal zároveň informoval, že pripravuje nový program redukcie nákladov v hodnote 1 miliardy USD a od júna začne s opätovným vyplácaním dividend. Okrem toho plánuje vrátiť akcionárom ďalších 570 miliónov USD, a to prostredníctvom nového programu spätného odkúpenia akcií.