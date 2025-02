Oceliarsky koncern ArcelorMittal zvýšil vlani zisk o viac než 40 %

Luxemburg 6. februára (TASR) - Oceliarsky gigant ArcelorMittal oznámil za minulý rok rast zisku o viac než 40 %, k čomu výraznou mierou prispeli výsledky v poslednom kvartáli. Za ten síce firma vykázala opäť stratu, avšak podstatne nižšiu ako v poslednom štvrťroku 2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a portálu RTTNews.



ArcelorMittal vo štvrtok uviedol, že v minulom roku zaznamenal zisk 1,3 miliardy USD (1,25 miliardy eur), zatiaľ čo v predchádzajúcom roku vykázal zisk približne 920 miliónov USD. Ako jeden z dôvodov firma oznámila produktovú aj regionálnu diverzifikáciu, nemalou mierou sa však pod to podpísal fakt, že výsledky za rok 2023 ovplyvnila vysoká strata v dôsledku nešťastia v kazašskej uhoľnej bani.



Za 4. kvartál vykázala oceliarska spoločnosť opäť stratu, tá však bola omnoho nižšia než pred rokom. Dosiahla 390 miliónov USD, zatiaľ čo za 4. kvartál 2023 zaznamenal ArcelorMittal stratu až na úrovni 2,97 miliardy USD. Takúto stratu spôsobil vynútený predaj kazašskej divízie Arceloru po tom, ako si požiar v uhoľnej bani Kostenko v strednom Kazachstane v októbri 2023 vyžiadal 46 obetí, najviac v postsovietskej ére krajiny. Baňa patrila firme ArcelorMittal a po nešťastí kazašská vláda oznámila, že s Arcelorom spoluprácu končí.



Z pohľadu prevádzkových výsledkov sa oceliarsky koncern vrátil vo 4. kvartáli minulého roka do zisku. Ten dosiahol 529 miliónov USD, zatiaľ čo za 4. štvrťrok 2023 zaznamenal ArcelorMittal prevádzkovú stratu 1,98 miliardy USD. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol z 1,45 miliardy USD pred rokom na 1,65 miliardy USD.



Celkové tržby dosiahli za 4. štvrťrok minulého roka 14,71 miliardy USD. V medziročnom porovnaní sa zvýšili približne o 1 %. Mierne vzrástol aj objem produkcie, ako aj objem vývozu.



Firma zároveň uviedla, že tento rok plánuje investovať od 4,5 miliardy do 5 miliárd USD. To je približne rovnaká prognóza ako na rok 2024.



(1 EUR = 1,0422 USD)