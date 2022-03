Oceliarsky koncern Salzgitter vykázal najvyšší zisk za 13 rokov

Berlín 21. marca (TASR) - Nemecký oceliarsky koncern Salzgitter vykázal za minulý rok zisk pred zdanením nad 705 miliónov eur, čo predstavuje najlepší výsledok za 13 rokov. Spoločnosť vyťažila z rastúcich cien surovín a z podielu v producentovi medi.



Firma oznámila, že za rok 2021 dosiahla zisk pred zdanením na úrovni 705,7 milióna eur. To je najlepší zisk od roku 2008, uviedol server RTTNews. Dobré výsledky vykázala aj po zdanení. Zatiaľ čo v roku 2020 zaznamenala stratu takmer 274 miliónov eur, vlani sa vrátila k zisku, ktorý predstavoval 586,1 milióna eur.



Tržby dosiahli 9,77 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 38 %. Výsledky podporil zvýšený objem predaja v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ako aj vyššie ceny viacerých oceliarskych produktov. Celkové tržby spoločnosti okrem toho posunuli nahor aj výsledky v nemeckom producentovi medi Aurubis, v ktorom má Salzgitter podiel.



V tomto roku oceliarska spoločnosť očakáva ďalší rast tržieb, a to takmer na 11 miliárd eur. Zisk pred zdanením by sa mal pohybovať medzi 600 miliónov a 750 miliónov eur.