Ocenenie Eset Science Award bude integrovať už aj humanitné vedy

Bratislava 13. marca (TASR) - Ocenenie pre výnimočné vedecké osobnosti Eset Science Award vstupuje do svojho siedmeho ročníka. Tento rok bude prvýkrát integrovať všetky vedné odbory vrátane spoločenských a humanitných vied. Nominácie sú otvorené do 29. apríla. Slávnostné vyhlásenie laureátov a laureátok sa uskutoční 9. októbra.



"Na začiatku sme sa pri nastavovaní hodnotiaceho procesu ocenenia sústredili na oblasti, s ktorými sme ako technologická firma cítili prirodzené prepojenie. Avšak uvedomovali sme si nezastupiteľnú úlohu spoločenských a humanitných vied. S odborníkmi z rôznych vedných odborov sme niekoľko rokov viedli aktívny dialóg o tom, ako do ocenenia zahrnúť všetky smery. Ich začlenenie je pre ocenenie prirodzenou evolúciou, ktorá má pomôcť zdôrazniť hodnotu a význam poznania a vedy pre spoločnosť v ktoromkoľvek odbore," povedala Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti Eset.



Ocenenie sa každoročne udeľuje v troch kategóriách - Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Z každej kategórie vzíde jeden laureát či laureátka, ktorého už tradične vyberie medzinárodná komisia vedená nositeľom alebo nositeľkou Nobelovej ceny. Tento ročník ocenenia bude niesť tému Veda ako pilier dôvery, ktorá zdôrazňuje kľúčovú úlohu vedy pri budovaní dôvery vo fakty.



"Veda vždy stála na dôkazoch a systematickom skúmaní reality. Poskytuje nám spôsob, ako kriticky vyhodnocovať situácie a fakty v našej spoločnosti. Témou tohto ročníka chceme zdôrazniť význam vedeckého myslenia a podporiť diskusiu o tom, ako ho môžeme posilniť," dodal Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti Eset.



Eset už vyše 30 rokov vyvíja bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete.