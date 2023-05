Ocenenie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory získali 2 firmy

Bratislava 16. mája (TASR) - Ocenenie Veľká cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), ktorú komora udeľuje za uplatňovanie etických princípov v podnikaní, získali tento rok dve firmy. Cenu za víťazstvo v 20. ročníku súťaže si v utorok prezval Ľubomír Švec zo strojárskej spoločnosti Švec a Spol z Vrábeľ a Adrián Šedivý zo spoločnosti Slovenské cukrovary zo Serede.



Predseda SOPK Peter Mihók pokladá etické správanie za predpoklad úspechu firiem na trhu. Je však podľa neho rovnako dôležité, aby dôveryhodnosť súčasnej ekonomicko-politickej sféry bola založená na spoločenskom, kultúrnom a intelektuálnom rozvoji a atraktívnosti pre občanov. "Osobne som presvedčený, že tento potenciál tu aj dnes plnohodnotne existuje. Treba len odstrániť negativizmus dnešnej spoločnosti, dať jej pozitívny náboj, ktorý vytvorí novú etapu v našej spoločnej histórii," uviedol Mihók.



Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík zdôraznil dôležitosť súkromných investícií do vedy na Slovensku či chýbajúcu grantovú agentúru, ktorá by prepojila priemysel s vedou. "Bohaté krajiny investujú veľa do výskumu a vývoja nie preto, lebo sú bohaté, ale sú bohaté, pretože investujú veľa," poznamenal Šajgalík.



Ocenení boli tiež študenti stredných škôl v rámci súťaže Junior Achievement Slovensko - TOP študentský tím aplikovanej ekonómie, ktorý udeľuje vzdelávacia organizácia JA Slovensko. Princíp súťaže spočíva vo vymyslení a vyrobení produktu, ktorému študenti aplikovanej ekonómie vytvoria marketingovú stratégiu, pričom po založení firmy ho majú úspešne umiestniť na trhu.



Tohtoročné ocenenie získala študentská firma Sodehal zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave, pod vedením učiteľky Mariany Veličovej. Firma získala ocenenie na základne mobilnej aplikácie Vizify, určenej na vytváranie a zdieľanie vizitiek, ktoré presúva z papierovej do digitálnej formy a šetrí tak životné prostredie.