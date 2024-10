Ocenenie pre najlepšie riadené spoločnosti v SR získalo 12 firiem

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ocenenie Slovakia Best Managed Companies 2024 pre najlepšie riadené spoločnosti na Slovensku získalo 12 spoločností. Sú medzi nimi nováčikovia aj trojnásobní obhajcovia titulu. Informovala o tom Monika Haburajová zo spoločnosti Deloitte Audit.



Medzi ocenenými sú spoločnosti, ktoré sa titulom Slovakia Best Managed Companies pýšia už tretíkrát za sebou. Patria medzi ne Agel SK (súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), Dynamik Holding (komplexná príprava, development a generálna dodávka stavieb), Kosit (odvoz, ekologická likvidácia a energetické zhodnocovanie odpadov), ako aj Ryba Žilina (výroba tresky, rybacích a lahôdkových šalátov).



Ocenenie pre najlepšie riadené firmy druhýkrát po sebe získali Aliter Technologies (integrátor, vývojár a poradenská spoločnosť v oblasti IT), Gevorkyan (líder v oblasti práškovej metalurgie), SanaClis (komplexné riešenia pre klinické skúšania liečiv) a TrustPay (inovatívne platobné služby pre online firmy).



Prvýkrát si ocenenie prevzali zástupcovia spoločností Bricol (najväčší distribútor sklených obalov v ČR a SR), HSF System SK (generálne dodávky stavieb a dodávky obvodových plášťov), Pelikan.sk (najväčší predajca leteniek na Slovensku) a VNET (komplexné IT a telekomunikačné riešenia).



Program Best Managed Companies bol založený v roku 1993 v Kanade. V súčasnosti sa organizuje vo viac ako 45 krajinách sveta vrátane Slovenska, kde sa tento rok konal už tretí ročník programu pre najlepšie riadené súkromné firmy.