Ocenenie Superbrands Slovakia získala Liga za duševné zdravie
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Úspešné slovenské značky, respektíve firmy získali aj tento rok ocenenie Superbrands na Slovensku. Osobnosťou roka sa stal mladý vedec Adam Kovalčík a čestné ocenenie zase získala Liga za duševné zdravie. Informoval o tom riaditeľ Superbrands Slovakia Erik Koronczi.
„Superbrands je po celom svete symbolom kvality, dôvery a inovácií. Som hrdý, že medzi elitnými značkami sú aj tie slovenské - dôkaz, že aj malá krajina dokáže robiť veľké veci,“ uviedol Koronczi.
Čestné uznanie získala tento rok Liga za duševné zdravie, ktorá napríklad obnovila Linku dôvery Nezábudka v roku 2018 či poskytla psychosociálnu podporu pre viac ako 60.000 ľudí počas pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine. Osobnosťou roka sa stal 19-ročný vedec Kovalčík z Nových Zámkov, ktorý zvíťazil na medzinárodnej súťaži v Spojených štátoch, ktorá bola zameraná aj na chémiu.
Ocenenie Superbrands predstavuje kvalitu a silné postavenie značky na trhu. Značky sa do hodnotenia neprihlasujú, ale ich zaradenie je výsledkom trojstupňového hodnotiaceho procesu. O výsledku rozhodujú ekonomické dáta spoločnosti Dun & Bradstreet, prieskum verejnej mienky od agentúry Incomind a odborné hodnotenie poroty Brand Council.
