Ocenenie Žena v IT získali tri osobnosti, odovzdávalo sa po prvýkrát

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ocenenie Žena v IT získali tri osobnosti. V kategórii Žena v IT zvíťazila Alena Kanabová, v kategórii IT Študentka roka Timea Klopčeková a v kategórii IT Spojenec roka zvíťazil Štefan Šimík. Ceny im udelili vo štvrtok večer na záver konferencie Slovak Women in Tech v bratislavskom Divadle P. O. Hviezdoslava. TASR o tom informovali z organizácie Aj Ty v IT, ktorá za ocením, ktoré sa odovzdávalo po prvýkrát, stojí.



"Slovensko má veľa skvelých žien, odborníčok v IT oblasti. Vnímali sme však, že ich verejnosť málo pozná, lebo nedostávajú väčší priestor na prezentáciu svojej práce, respektíve jej ocenenie. Rozhodli sme sa preto takýto priestor vytvoriť. Jednak, aby sme ich pomohli zviditeľniť, zároveň však, aby sme motivovali ostatné ženy i dievčatá, ktoré sa rozhodujú o budúcnosti," ozrejmila výkonná riaditeľka organizácie Petra Kotuliaková.



Odovzdávanie ocenení bolo vyvrcholením konferencie Slovak Women in Tech. Témou jej aktuálneho ročníka bola umelá inteligencia. Ocenením chcú organizátori prehĺbiť ideu vstupu žien do IT, podporiť ich v danom odvetví a zároveň poďakovať všetkým, ktorí danej myšlienke na Slovensku pomáhajú. Do prvého ročníka ceny Žena v IT prišlo 57 nominačných návrhov. Rozhodovala o nich porota, ktorú tvorili Dita Formánková, Ivana Budinská, Peter Rusiňák, Martin Drobný a Petra Kotuliaková.



Organizátori po odovzdaní cien vyhlásili aj druhý ročník. Oceňovať sa v ňom má v štyroch kategóriách - Žena v IT, IT Študentka roka, IT Spojenec roka - jednotlivec/jednotlivkyňa a IT Spojenec - organizácia. Výsledky slávnostne zverejnia v októbri na budúci rok. Nominácie možno poslať cez formulár https://ajtyvit.typeform.com/zenavit2025.