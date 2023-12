Ochladenie ekonomiky Nemecka má vplyv na kovospracujúci priemysel v SR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Ochladenie hospodárskej výkonnosti v Nemecku má vplyv na kovospracujúci priemysel aj na Slovensku a v Českej republike. Odrazilo sa to na slabšej ziskovosti, klesajúcich cenách aj objemoch dodávaného materiálu. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Coface.



"V Českej republike a na Slovensku má kovospracujúci priemysel pomerne silné zastúpenie, pričom značná časť jeho produkcie smeruje do automobilového, stavebného a strojárskeho priemyslu. Pre obchodníkov boli posledné dva roky najúspešnejšie v histórii, pričom narušené dodávateľské reťazce a vysoký dopyt viedli k netypicky vysokým maržiam. Tento rok sa trend zmenil, pričom najmä v druhej polovici roka vidíme slabú ziskovosť a klesajú ceny aj objemy dodávaného materiálu," priblížil vedúci oddelenia upisovania rizík spoločnosti Coface pre Slovenskú republiku a Česko Martin Procházka.



Dôvodom je podľa Procházku ochladenie hospodárskej výkonnosti v Nemecku, na ktoré je viazaná značná časť vývozu zo Slovenska, a tiež nepriaznivý vývoj v stavebníctve. "Nemecká ekonomika je najväčším exportným trhom pre Českú republiku (31 %) aj Slovensko (22 %), takže s ochladením nemeckej ekonomiky vidíme pokles v prípade Českej republiky aj Slovenska, hoci situácia nie je ešte dramatická," uviedol.



Hoci je pokles na Slovensku menej výrazný, energeticky náročné prevádzky zápasia s vysokými cenami energií. To sa v kombinácii so slabým dopytom podľa Procházku odrazilo na maržiach. "Zaznamenávame tiež výrazný pokles objemu obchodovaného materiálu, čo je pre obchodníkov po dvoch relatívne bohatých rokoch nová situácia," doplnil.



Od polovice roka 2018 má podľa spoločnosti Coface produkcia kovospracujúceho priemyslu v Nemecku klesajúci trend. Dôvodom je prudký nárast cien energií, ktorý zvýšil výrobné náklady. Na situácii v nemeckom kovospracujúcom priemysle sa podľa Coface odrazil aj prílev konkurencie čínskych štátom podporovaných výrobkov.



Aj napriek negatívnym výhľadom sa však v priebehu rokov zlepšila v nemeckom kovospracujúcom priemysle platobná morálka. Vyplynulo to z prieskumu Coface o platobnom správaní v Nemecku. Naopak, na Slovensku sa platobná morálka mierne zhoršila.



"Na Slovensku vnímame mierne zhoršenie platobnej morálky a nárast počtu platobných incidentov, stále však ide o pomerne mierny nárast, keďže tento sektor dlhodobo patrí k tým, kde je platobná morálka skôr lepšia," dodal Procházka.