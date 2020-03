Bratislava 25. marca (TASR) - Ochorenie COVID-19 mení nákupné správanie slovenských spotrebiteľov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Nielsen.



Zvýšený záujem o zabezpečenie sa pre prípad núdze potvrdzujú aj dáta maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen, z ktorých vyplýva, že Slováci začali viac ako štandardne nakupovať už posledný februárový týždeň. A nakupujú jednoznačne viac, ako potrebujú na dennú spotrebu, keďže tržby rýchloobrátkového tovaru v tomto týždni narástli o takmer 20 % oproti rovnakému týždňu roku 2019. Bol to prvý týždeň, keď sa začala nákupná horúčka po medializovaní správ zo sveta o vykupovaní obchodov. Najrýchlejšie sa z pultov obchodov vytrácali dezinfekčné a čistiace prostriedky, mydlá, ryža, múka či iné trvanlivé potraviny.



O týždeň neskôr, v prvom marcovom týždni (10. týždeň roku), podľa prieskumu prišlo k miernemu upokojeniu situácie, aj keď stále pretrvávali nadpriemerné tržby na dané ročné obdobie. Obrat v tomto týždni narástol oproti predošlému roku o 12 %, ale ide o pokles tempa rastu oproti predchádzajúcemu týždňu. Táto trochu pokojnejšia situácia však netrvala dlho.



"K zvratu prišlo v 11. týždni (od 9. 3. do 15. 3.), keď tržby za potraviny a drogériu extrémne 'vyskočili' nahor, a to o viac ako 30 % oproti predchádzajúcemu roku. Tento týždeň bol výnimočný svojím dramatickým skokom a rekordnými obratmi. Pre maloobchodníkov to bol druhý najúspešnejší týždeň v roku hneď po predvianočnom, treťom decembrovom týždni. Dokonca ani v predveľkonočnom týždni v roku 2019 či 2018, ktoré bývajú bez výnimiek druhým najsilnejším obdobím, nedosiahli svojím obratom na 11. týždeň tohto roka," uviedol Karel Týra, generálny riaditeľ spoločnosti Nielsen v Českej a Slovenskej republike.



Trh slovenských hypermarketov a supermarketov zaznamenal podľa Týru v tomto období nárast obratu o 28 %. Oveľa dynamickejšie tempo sme však videli v predajniach drogistických sietí, ktorým sa dlhodobo darí držať rýchlejšie tempo rastu. V čase pandémie sa tento celkový trend zvyšovania ich dôležitosti len potvrdil a v 11. týždni tohto roka sa im podarilo zvýšiť obrat až dvojnásobne rýchlejšie ako potravinovým reťazcom, a to o 57 % v porovnaní s minulým rokom.



Ak sa porovnajú predaje za obdobie troch týždňov od začiatku nárastu nákupnej horúčky, teda od 9. do 11. týždňa tohto roka, tak medzi najrýchlejšie rastúce kategórie oproti rovnakému obdobiu troch týždňov minulého roka patria dezinfekčné prostriedky na ruky, ktorých tržby narástli o takmer 560 %, dezinfekčné prostriedky na bielizeň o viac ako 530 % a vlhčené obrúsky o 443 %. Obrat prostriedkov na dezinfekciu domácnosti rástol o 335 %, tekuté mydlá zvýšili svoj obrat o 255 % a klasické toaletné mydlá o 175 %.



V oveľa vyšších množstvách nakupovali Slováci aj kypriace prísady na pečenie (obrat +233 %) a vypredávali sa aj regály s toaletným papierom. Jeho obrat sa zvýšil presne o 100 % a z hľadiska výšky tržieb patril toaletný papier medzi najpredávanejší tovar v období týchto troch týždňov.



Podľa prieskumu davy ľudí však plnili svoje nákupné košíky aj trvanlivými potravinami. Na popredné priečky sa v tempe rastu zaradili ryža s nárastom o 220 %, strukoviny o 186 %, múka o 172 %, kryštálový cukor o 158 % či cestoviny o 150 %. Vyššiemu záujmu sa mohla tešiť aj celá skupina nealkoholických nápojov, ktorá zaznamenala v období spomínaných troch týždňov celkový medziročný rast o 16 %.



Slováci sa však podľa prieskumu nemali chuť zásobovať alkoholickými nápojmi, ich obrat sa zvýšil miernejšie, len o 5 %, čo je oveľa pomalšie tempo rastu aj v porovnaní s českými susedmi, ktorí minuli na alko skupinu o 14 % viac ako pred rokom. Za čerstvé potraviny ľudia utratili o pätinu viac a za sladkosti viac o približne desatinu. Na krmivo pre psov a mačky Slováci minuli o 17 % viac ako pred rokom.



