Ochota cestovať za prácou sa znížila, tvrdí analýza

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ochota cestovať za prácou sa znížila. Slováci si hľadajú zamestnanie najmä v regióne bydliska. Ukázala to analýza spoločnosti Profesia, ktorá merala záujem Slovákov o prácu v regióne svojho bydliska a ochotu cestovať. Ukázalo sa, že cestovanie za prácou je čoraz menej atraktívne.



Posledné mesiace ovládli na trhu práce najmä informácie o tom, ako sa zvyšuje počet pracovných príležitostí. Táto situácia neplatila iba pre hlavné mesto a okolie, ale aj zvyšok Slovenska. Spoločnosť Profesia v posledných mesiacoch totiž informovala o tom, že nárast pracovných pozícií bol tiež citeľný v okresoch mimo krajských miest.



"Zrejme to spôsobilo, že uchádzači chcú pracovať viac doma. Vo väčšine krajov na Slovensku sme tak oproti roku 2017 zaznamenali zvýšený záujem o prácu v regióne bydliska. Najväčší rozdiel pritom možno vidieť v Trnavskom kraji," uviedla Nikola Richterová z Profesie.



Výnimkou je Banskobystrický kraj, kde je podiel uchádzačov hľadajúcich prácu v regióne bydliska úplne rovnaký ako v roku 2017. Jediným miestom, kde je pokles záujmu o prácu v regióne bydliska, je Trenčiansky kraj.



Za dva roky sa zvýšil záujem o prácu v hlavnom meste iba u ľudí, ktorí tu majú bydlisko. V Trnavskom kraji zostáva rovnaký, pričom vo všetkých ostatných regiónoch sa záujem uchádzačov o prácu v Bratislavskom kraji znížil.



Najväčší záujem o zamestnanie v hlavnom meste majú uchádzači z Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Trenčianskeho kraja. Najnižší záujem majú kandidáti z košického regiónu. Zaujímavosťou je, že posledné dva roky nepriniesli žiadny rozdiel v záujme o prácu v Košickom regióne. Pre tamojších zamestnávateľov však zostáva stále problémom, že záujem majú viac-menej iba kandidáti v Prešovskom kraji.



V ostatných regiónoch je záujem mizivý. Počet uchádzačov, ktorí by v Košiciach a okolí chceli pracovať, nepresahuje ani v jednom prípade tri percentá.