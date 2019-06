Ochota nakupovať u obyvateľov Slovenska rastie

Vnímanie kúpnej sily obyvateľov Slovenska vzrástlo až o 6 % na 35 %, pričom európsky priemer zaznamenal pokles o jedno percento na 23 %.

Bratislava 4. júna (TASR) - Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska plánujú minúť v roku 2019 viac peňazí. Pokiaľ ide o ochotu míňať, obyvatelia Slovenska sú lídrami rebríčka so 73 % a vysoko presahujú aj priemer európskych krajín, ktorý je na úrovni 41 % a medziročne zaznamenal pokles. Tieto čísla potvrdzujú i výsledky na slovenskom trhu, ktorý zaznamenal nárast spotrebiteľského financovania o 10 %. Ukázal to prieskum L’Observatoire Cetelem, s ktorým v utorok oboznámili média predstavitelia banky.



Ako povedala Nathalie Nesrin Gonin, generálna riaditeľka BNP Paribas Personal Finance, pobočky zahraničnej banky, viac ako polovica Slovákov v prieskume uviedla, že v tomto roku plánuje investovať do cestovania a oddychu (55 %). Ďalšie čísla naznačujú, že stále pretrváva záujem o zlepšovanie kvality bývania a takmer tri štvrtiny Slovákov chcú minúť viac na domáce spotrebiče či nábytok, ale aj rekonštrukciu domácnosti. V ochote míňať sa Slováci umiestnili na prvom mieste rebríčka. S odstupom 10 % nasledujú Rumuni (63 %), Bulhari (62 %) a Česi (60 %). Naopak, na konci rebríčka sú Dáni (26 %) a Maďari (21 %).



Slovensko je v porovnaní s priemerom Európy najrýchlejšie rastúcou krajinou. Vnímanie kúpnej sily obyvateľov Slovenska vzrástlo až o 6 % na 35 %, pričom európsky priemer zaznamenal pokles o jedno percento na 23 %.



L’Observatoire Cetelem sa v aktuálnom prieskume zameral na lokálnu spotrebu. Zatiaľ čo najviac ľudí v EÚ považuje za lokálny produkt ten, ktorý bol vyrobený v ich regióne, 31 % vyrobený v ich krajine a len 5 % v EÚ, na Slovensku je pojem lokálny produkt vnímaný širšie. Až 22 % uviedlo, že musí byť vyrobený v regióne, 44 % vo vlastnej krajine a až 34 % v EÚ.



Pokiaľ ide o motiváciu, prečo ľudia uprednostňujú lokálne produkty, v Európe sa vytvorili dve veľké skupiny. Pre západnú Európu (s výnimkou Španielska a Portugalska) je to väčšinovo spôsob ochrany životného prostredia, pre východnú Európu vrátane Slovenska zasa prejav vlastenectva. Obyvatelia Slovenska sú ochotnejší zaplatiť za lokálny produkt viac ako priemerný Európan (SR 68 %, priemer EÚ 61 %).



Prieskum L’Observatoire Cetelem, ktorý už viac ako 30 rokov analyzuje spotrebiteľské zvyklosti domácností v Európe, bol tentoraz zameraný na lokálnu spotrebu. Kvantitatívny spotrebiteľský prieskum uskutočnila spoločnosť Harris Interactive od 27. novembra do 10. decembra 2018 na vzorke 13.800 ľudí vo veku 18 až 75 rokov v 17 krajinách.