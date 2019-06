Ochrana dlžníkov prevyšuje ochranu veriteľa, tvrdia inkasné firmy

Schválený zákon o zastavení niektorých exekúcií je podľa ASINS ďalším nesystémovým riešením, ktorým sa štát pokúša prekryť svoju dlhodobú nečinnosť pri pomoci najviac ohrozeným skupinám.

Bratislava 26. júna (TASR) - Ochrana dlžníkov začína výrazne prevyšovať ochranu veriteľa. Doplatia na to daňoví poplatníci a slušní, platiaci občania. Uviedla to Miriam Bednárová, tajomníčka Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) v reakcii na zákon o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý v stredu schválil parlament.



Schválený zákon podľa asociácie nepomôže čestným a zodpovedným občanom, naopak, vysiela signál, že byť poctivým sa nevypláca. Všetci pracujúci občania sa poskladajú niekoľkými desiatkami miliónov eur na odmeny exekútorom. Asi 20 % pohľadávok sa u členov Asociácie slovenských inkasných spoločností vymôže aj po piatich rokoch. Nezodpovednosť a ľahostajnosť k splácaniu sa podľa ASINS vďaka prístupu politikov a štátu zvyšuje.



Schválený zákon o zastavení niektorých exekúcií je podľa asociácie ďalším nesystémovým riešením, ktorým sa štát pokúša prekryť svoju dlhodobú nečinnosť pri pomoci najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva. Namiesto toho, aby štátne orgány podporovali zodpovedné správanie svojich občanov a tak predchádzali vzniku finančných problémov, štát priamo navádza na nezodpovedné správanie sa a hovorí, že sa oplatí svoje dlhy neplatiť a účet za neplatenie zaplatia zodpovední občania a firmy.



Minimálne tretinu exekúcií, ktoré chce parlament zastaviť, predstavujú dlžníci štátu, ktorí zväčša nezaplatili ani istinu dlhu. Na ich dlhy a odmenu exekútorom sa tak poskladajú všetci občania. Zastavením exekúcií voči dlžníkom Sociálnej poisťovne či finančnej správy sa podľa asociácie poctiví občania poskladajú desiatkami miliónov na výpadok príjmov mnohých verejných rozpočtov.



Hoci sa politici snažia vsugerovať opak, analýza asociácie hovorí, že nejde o nevymožiteľné pohľadávky. Členovia ASINS evidujú stovky prípadov, keď dlžníci uhradia svoj dlh po viac ako 5 rokoch (každá piata exekúcia je vymožená až po 5 rokoch). Dôležitá je komunikácia pri vymáhaní a podpora spoločnosti, ktorá nepoctivosť neodmeňuje a nemotivuje. Pri splatení pohľadávky po dlhšej dobe ide najmä o prípady, keď sa dlžníci po čase musia niekde zamestnať oficiálne a po nástupe do zamestnania exekútor pohľadávku od dlžníka vymôže.



Na Slovensku existuje veľká skupina dlžníkov tzv. neplatičov profesionálov, ktorí majú "know-how", ako sa vyhýbať exekúciám a aj voči týmto neplatičom chce štát exekúcie zastaviť. Podľa štatistiky asociácie títo dlžníci až v 60 % prípadoch nesplatili ani len výšku istiny, teda sumu, ktorú si požičali. ASINS preto navrhuje, aby sa exekúcie na vymoženie istiny nezastavovali.



