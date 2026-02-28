< sekcia Ekonomika
Ochrana klímy a udržateľnosť strácajú medzi podnikmi na dôležitosti
Bez jasných a spoľahlivých signálov od tvorcov politík a trhov hrozí, že transformácia vstúpi do fázy stagnácie, uviedol Jakob Kunzlmann, expert na udržateľnosť z Bertelsmannovej nadácie.
Autor TASR
Berlín 28. februára (TASR) - Ochrana klímy a udržateľnosť strácajú medzi nemeckými spoločnosťami na dôležitosti, pričom mnohé z nich ako prekážky uvádzajú politickú neistotu a nedostatočné trhové stimuly. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa vo štvrtok (26. 2.) odvolala na štúdiu Bertelsmannovej nadácie.
Takmer 60 % z viac ako 800 oslovených spoločností uviedlo, že téma udržateľnosti sa stala z hľadiska ich vnútorných priorít menej dôležitou, čo je výrazný nárast oproti 14 % zaznamenaným v predchádzajúcom roku, vyplýva zo správy, ktorú zverejnila Bertelsmannova nadácia v spolupráci s nadáciou Mercator. Zatiaľ čo 73 % firiem v reálnej a finančnej ekonomike na riadiacej úrovni naďalej zdôrazňuje zodpovednosť za udržateľnosť, mnohé z nich brzdia svoje úsilie. Za hlavné prekážky ďalšej transformácie označujú neisté rámcové politické podmienky a chýbajúce trhové stimuly. Bez jasných a spoľahlivých signálov od tvorcov politík a trhov hrozí, že transformácia vstúpi do fázy stagnácie, uviedol Jakob Kunzlmann, expert na udržateľnosť z Bertelsmannovej nadácie.
Na druhej strane podiel firiem, ktoré si určili vlastné klimatické ciele, vzrástol z 53 % na 59 % a v prípade bánk zo 46 % na 65 %. Je to dôležitý signál, že viac spoločností monitoruje emisie a dodržiava klimatické ciele, uviedol Philipp Wesemann z nadácie Mercator a dodal, že konkrétne investičné plány a harmonogramy sú teraz kľúčové.
Nemecká vláda sa zaviazala dosiahnuť do roku 2045 klimatickú neutralitu a s ňou súvisiacu transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Nová štúdia má zainteresovaným stranám poskytnúť podklady pre rozhodovanie, napísala agentúra DPA.
