Ochrana ľudí so zdravotným postihnutím sa pri výpovedi nezabezpečí

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím sa pri výpovedi nezabezpečí vypustením fikcie súhlasu zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý predložila poslankyňa opozičného PS Veronika Veslárová.



"Podľa súčasnej právnej úpravy platí fikcia súhlasu. Znamená to, že pokiaľ zamestnávateľ požiada ÚPSVaR o súhlas s prepustením zamestnanca so zdravotným postihnutím, a úrad v lehote siedmich pracovných dní nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou," vysvetlila predkladateľka.



Táto fikcia súhlasu sa podľa návrhu mala vypustiť a zároveň sa mala predĺžiť lehota na rozhodnutie úradu, a to na 30 pracovných dní. Mala sa tým zabezpečiť osobitná ochrana zamestnancom so zdravotným postihnutím.