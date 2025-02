Ochrana najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi sa zvýši

Bratislava 18. februára (TASR) - Ochrana najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predloženého do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Nariadenie vlády by malo nadobudnúť účinnosť 1. apríla.



"Cieľom návrhu nariadenia vlády je zvýšenie ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi. K tomuto zvýšeniu ochrany dochádza rozšírením zákonnej ochrany poľnohospodárskej pôdy na všetky poľnohospodárske pôdy najvyššej kvality (nielen na vybrané pôdy v jednotlivých katastrálnych územiach) a úpravou povinnosti platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy pre všetky poľnohospodárske pôdy podľa ich kvality," spresnil agrorezort.



V návrhu nariadenia sa podľa MPRV zjednodušuje a sprehľadňuje úprava výnimky z platenia odvodu pre doterajšie rodinné domy. V súvislosti s novou právnou úpravou na úseku výstavby zaniká kategória rodinných domov a nahrádza ju širšia kategória bytových budov. Účel výnimky z platenia odvodu by sa teda mal vzťahovať na bytové budovy bez ohľadu na to, či ide o pôvodnú kategóriu rodinných domov (budovy na bývanie s najviac tromi bytmi najviac na dvoch nadzemných podlažiach) alebo o bytové budovy s viacerými bytovými jednotkami na viacerých podlažiach.



"Pre ochranu poľnohospodárskej pôdy je podstatným parametrom výmera záberu pôdy, nie podlažnosť stavby. Výmera sa zjednocuje na 200 metroch štvorcových (m2), predstavujúcich strednú hodnotu medzi doteraz ustanovenými hodnotami 150 m2 pre dvojpodlažné rodinné domy a 250 m2 pre rodinné domy s jedným nadzemným podlažím," dodalo v dôvodovej správe k návrhu ministerstvo pôdohospodárstva.