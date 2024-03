Ochrana osôb poškodených dopravnou nehodou sa má zlepšiť

Bratislava 20. marca (TASR) - Zlepšiť fungovanie systému povinného zmluvného poistenia (PZP) a zvýšiť ochranu osôb poškodených v dôsledku nehody. Aj to je cieľom návrhu novely zákona o PZP, ktorý v stredu schválila vláda. Návrh preberá do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu, zohľadňuje aj podnety z aplikačnej praxe.



Legislatívne úpravy vychádzajúce zo smernice sa týkajú najmä odškodňovania poškodených v dôsledku nehôd v prípade, že dotknutá poisťovňa je platobne neschopná. Takisto úpravy minimálnej výšky poistného plnenia, kontroly poistenia motorových vozidiel členskými štátmi, zohľadňovania predchádzajúceho škodového priebehu poistenia, ako aj PZP pri motorových vozidlách odoslaných do iného členského štátu.



"Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel je osobitne dôležité pre všetkých občanov Európy, či už sú poistníkmi, poistenými alebo poškodenými v dôsledku dopravnej nehody. Je takisto dôležité pre samotné poisťovne, keďže tvorí výrazný segment na trhu s neživotným poistením v Európskej únii," uviedlo v dôvodovej správe ministerstvo financií. Tento typ poistenia má významný vplyv aj na voľný pohyb osôb, tovaru a vozidiel v EÚ.



Účinnosť novely navrhuje rezort financií od 1. augusta 2024.