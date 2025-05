Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred záberom by sa mala zvýšiť

Bratislava 7. mája (TASR) - Ochrana najkvalitnejšej pôdy pred jej záberom by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet. Vládne nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 1. júna.



Cieľom návrhu je podľa MPRV premietnuť do nariadenia vlády zvýšenie ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi. „K tomuto zvýšeniu ochrany dochádza rozšírením zákonnej ochrany poľnohospodárskej pôdy na všetky poľnohospodárske pôdy najvyššej kvality (nielen na vybrané pôdy v jednotlivých katastrálnych územiach) a úpravou povinnosti platenia odvodu za odňatie pôdy pre všetky poľnohospodárske pôdy podľa ich kvality. V nariadení vlády číslo 58 z roku 2013 sa to vykoná vypustením prílohy číslo 2,“ spresnil v dôvodovej správe k návrhu agrorezort.



Zároveň sa podľa ministerstva pôdohospodárstva upravuje aj ustanovenie týkajúce sa výstavby rodinných domov. „V dôsledku novej právnej úpravy stavebného konania je potrebné zosúladiť terminológiu s novým stavebným zákonom, ktorý už nepoužíva pojem rodinný dom, ale všeobecnejší pojem bytová budova. V tomto kontexte sa návrhom zjednodušuje a zjednocuje právna úprava pre bytové budovy,“ podčiarklo MPRV.



Agrorezort dodal, že na základe pripomienok dotknutej podnikateľskej sféry a odbornej verejnosti sa upravuje aj ustanovenie o výnimke z platenia odvodov za odňatie pôdy na stavbu pozemnej komunikácie tak, aby sa táto výnimka týkala iba pozemných komunikácií vo verejnom záujme. Zvyšuje sa odvod za odňatie pôdy, na ktorej sa nachádza funkčné závlahové zariadenie a obmedzuje sa spôsob úhrady odvodu iba na bezhotovostnú platbu.