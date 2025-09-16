< sekcia Ekonomika
Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku sa má zvýšiť
Novým zákonom sa má podľa Ministerstva financií SR dosiahnuť najmä zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu nového zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.
„Návrh zákona sleduje viacero cieľov, ktoré majú primárne riešiť problematiku finančných služieb poskytovaných spotrebiteľom na diaľku prostredníctvom rôznych online kanálov. Doterajšia právna úprava adekvátne nereaguje na technické možnosti, akými môžu byť finančné služby na diaľku ponúkané a poskytované v súčasnosti,“ priblížil rezort financií.
Novým zákonom sa má podľa MF dosiahnuť najmä zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku. Má sa posilniť právna istota v reakcii na rýchly technologický vývoj v oblasti digitalizácie. Majú sa tiež vymedziť zásady, ktoré budú platné aj pre prostriedky, ktorých používanie ešte nie je rozšírené, alebo ktoré ešte nie sú známe.
Rezort financií upozornil, že poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku sa za uplynulých 20 rokov výrazne zmenilo. Obchodníci a spotrebitelia finančných služieb prestali používať napríklad fax, pričom sa objavili noví aktéri, napríklad fintech spoločnosti s novými obchodnými modelmi a novými distribučnými kanálmi, napríklad finančné služby predávané online. „Pandémia ochorenia COVID-19 a súvisiace obmedzenia pohybu taktiež dopomohli k zrýchleniu nakupovania online vo všeobecnosti (napríklad v bankovom sektore sa zmluvné vzťahy uzatvárali prostredníctvom elektronických prostriedkov),“ podčiarklo ministerstvo financií.
Ciele návrhu budú podľa MF splnené prostredníctvom ustanovenia zákonných požiadaviek v rámci úplnej harmonizácie na úpravu predzmluvných informácií, úpravou práva na odstúpenie od zmluvy, uplatnením zásady spravodlivého zaobchádzania v online prostredí a presadzovaním práva.
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 19. júna 2026.
