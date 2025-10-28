< sekcia Ekonomika
Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách sa zvýši
Zákon bude účinný od 19. júna 2026.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku sa zvýši. Vyplýva to z nového zákona, ktorý podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
„Návrh zákona sleduje viacero cieľov, ktoré majú primárne riešiť problematiku finančných služieb poskytovaných spotrebiteľom na diaľku prostredníctvom rôznych online kanálov. Doterajšia právna úprava adekvátne nereaguje na technické možnosti, akými môžu byť finančné služby na diaľku ponúkané a poskytované v súčasnosti,“ priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Novým zákonom sa má podľa rezortu dosiahnuť najmä zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku. Cieľom je posilniť právnu istotu v reakcii na rýchly technologický vývoj v oblasti digitalizácie. Vymedzia sa tiež zásady, ktoré budú platné aj pre prostriedky, ktorých používanie ešte nie je rozšírené, alebo ktoré ešte nie sú známe.
Rezort financií upozornil, že poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku sa za uplynulých 20 rokov výrazne zmenilo. Obchodníci a spotrebitelia finančných služieb prestali používať napríklad fax, pričom sa objavili noví aktéri, napríklad fintech spoločnosti s novými obchodnými modelmi a novými distribučnými kanálmi, napríklad finančné služby predávané online. „Pandémia ochorenia COVID-19 a súvisiace obmedzenia pohybu taktiež dopomohli k zrýchleniu nakupovania online vo všeobecnosti, napríklad v bankovom sektore sa zmluvné vzťahy uzatvárali prostredníctvom elektronických prostriedkov,“ vysvetlilo ministerstvo.
Ciele zákona budú podľa MF splnené prostredníctvom ustanovenia zákonných požiadaviek v rámci úplnej harmonizácie na úpravu predzmluvných informácií, úpravou práva na odstúpenie od zmluvy, uplatnením zásady spravodlivého zaobchádzania v online prostredí a presadzovaním práva.
Zákon bude účinný od 19. júna 2026.
„Návrh zákona sleduje viacero cieľov, ktoré majú primárne riešiť problematiku finančných služieb poskytovaných spotrebiteľom na diaľku prostredníctvom rôznych online kanálov. Doterajšia právna úprava adekvátne nereaguje na technické možnosti, akými môžu byť finančné služby na diaľku ponúkané a poskytované v súčasnosti,“ priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Novým zákonom sa má podľa rezortu dosiahnuť najmä zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku. Cieľom je posilniť právnu istotu v reakcii na rýchly technologický vývoj v oblasti digitalizácie. Vymedzia sa tiež zásady, ktoré budú platné aj pre prostriedky, ktorých používanie ešte nie je rozšírené, alebo ktoré ešte nie sú známe.
Rezort financií upozornil, že poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku sa za uplynulých 20 rokov výrazne zmenilo. Obchodníci a spotrebitelia finančných služieb prestali používať napríklad fax, pričom sa objavili noví aktéri, napríklad fintech spoločnosti s novými obchodnými modelmi a novými distribučnými kanálmi, napríklad finančné služby predávané online. „Pandémia ochorenia COVID-19 a súvisiace obmedzenia pohybu taktiež dopomohli k zrýchleniu nakupovania online vo všeobecnosti, napríklad v bankovom sektore sa zmluvné vzťahy uzatvárali prostredníctvom elektronických prostriedkov,“ vysvetlilo ministerstvo.
Ciele zákona budú podľa MF splnené prostredníctvom ustanovenia zákonných požiadaviek v rámci úplnej harmonizácie na úpravu predzmluvných informácií, úpravou práva na odstúpenie od zmluvy, uplatnením zásady spravodlivého zaobchádzania v online prostredí a presadzovaním práva.
Zákon bude účinný od 19. júna 2026.