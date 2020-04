Ochrana včely medonosnej je jednou z priorít pre poľnohospodárstvo

Bratislava 29. apríla (TASR) – Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) v utorok (28. 4.) rokoval so zástupcami Slovenského zväzu včelárov (SZV) o aktuálnych prioritách a cieľoch včelárstva na Slovensku. Ochrana včely medonosnej je súčasťou programového vyhlásenia vlády (PVV). Agrorezort plánuje upraviť legislatívu v SR tak, aby sa ochrana života včely medonosnej stala realitou. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Neviem si predstaviť poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo, a teda ani život bez včiel. Ochrana včely medonosnej má však napriek jej významu v rebríčku ochrany života jednu z posledných priečok a to sa musí zmeniť. Úhyn včiel, spôsobený či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti, z dôvodu nesprávnych agrotechnických postupov alebo nebodaj z lenivosti, nemôže ostať nepovšimnutý. Je načase začať spravodlivo chrániť život včiel a vážiť si prácu včelárov," zdôraznil Mičovský.



Hrežík pripomenul, že ochrana včely medonosnej je súčasťou PVV. Prioritou vedenia agrorezortu je preto zvýšiť systém ochrany jej života tak, aby sa mu agrotechnické postupy a používanie prípravkov na ochranu rastlín podriadili. Ochranu chce rezort riešiť systémovo, od prevencie, cez kontrolu, až po sankcie. MPRV SR preto nechce riešenia stavať na problematickom dokazovaní dôvodu úhynu včiel.



Podčiarkol, že základný kameň ochrany včiel by mal spočívať v dôkladnom sledovaní používania prípravkov na ochranu rastlín tak, aby poľnohospodári nemohli nakupovať tieto prípravky vo väčšom množstve, ako bude nevyhnutné, a ich aplikácia sa bude musieť vykonávať s ohľadom na život včiel. Takýto postup všeobecne pomôže zdravšej krajine a životnému prostrediu.



"Včelárstvo je remeslo a životný štýl, nie je to žiaden silný poľnohospodársky biznis, no napriek tomu je život ľudí od včiel závislý. Nehľadáme preto riešenia ako zbohatnúť, ale ako zachovať zdravý a aktívny život na planéte," zdôraznil Milan Rusnák, predseda SZV.



Spotreba včelieho medu na Slovensku je podľa MPRV asi 12 až 13 miliónov kilogramov (kg). Priemerný človek skonzumuje za rok 2 až 3 kg medu. Chovatelia včiel na Slovensku dokážu ročne vyprodukovať 6 až 10 miliónov kg medu, zvyšok sa dováža, prevažne do obchodných reťazcov. Rok 2019 však nebol pre včelárov bohatý na úrodu a vyprodukovali len okolo 6 miliónov kg medu. Tento rok očakávajú vyššiu produkciu, pretože je priaznivejšia jar a včelstvá majú dobrý štart. Pozitívnou správou je aj to, že až 90 % medu od slovenských včelárov sa predáva priamo z dvora spotrebiteľom, čo je dôkazom, že o kvalitný a často regionálny med je záujem.



Hrežík dodal, že agrorezort má preto záujem z dlhodobého hľadiska zamerať sa aj na lepšie označovanie pôvodu medov. Záujmom ministerstva je zvýšiť sebestačnosť na 100 %, keďže tento úspech je na dosah. Produkcia medu je však mimoriadne citlivo naviazaná na poľnohospodárske postupy a plodiny pestované v okolí a ešte viac na počasie.