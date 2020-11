Ochranné rúška prudko zvýšili tržby módnej spoločnosti van Laack

Mönchengladbach 28. novembra (TASR) - Naskočenie na produkciu ochranných rúšok a ďalších výrobkov na ochranu pred novým koronavírusom výrazne potiahlo počas pandémie tržby nemeckej módnej spoločnosti van Laack. Firma teraz očakáva, že práve vďaka rúškam a iným výrobkom z tejto oblasti bude mať za súčasný finančný rok zhruba dvojnásobne vyššie tržby než za rok predtým.



"Očakávame, že vďaka predaju viac než 100 miliónov rúšok a zhruba 12 miliónov plášťov vzrastú naše tržby v súčasnom finančnom roku na takmer dvojnásobok," povedal šéf módnej spoločnosti Christian von Daniels v rozhovore pre sobotňajšie vydanie nemeckého denníka Rheinische Post, ktorý zverejnila agentúra DPA.



Spoločnosť van Laack vyrába v súčasnosti zhruba 15 miliónov textilných rúšok mesačne, ktoré predáva od Grécka po Portugalsko. Podľa Danielsa viacerí konkurenti v módnom priemysle nevyužili šancu ponúknutú zavedením povinnosti mať ústa a nos prekryté.



"Len v 1. polroku 2020 minuli Nemci na rúška na obyvateľa zhruba 53 eur, zatiaľ čo na košele to bolo za celý rok 2019 v priemere iba 26,50 eura. Vzhľadom na to môžem povedať, že rúška sa ako produkt v tomto biznise mimoriadne podcenili," dodal.



Navyše prezentovaním sa "v rúškovom biznise" vzrástol dopyt aj po ďalších výrobkoch módnej spoločnosti. "Značka van Laack zaznamenáva v súčasnosti nebývalý záujem," uviedol Daniels s tým, že je to vidieť v rámci online obchodov. Iba za október vzrástli tržby z online obchodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 80 %.



Šéf módnej spoločnosti si je vedomý toho, že biznis s ochrannými rúškami nepotrvá večne. "Bolo by však vhodné, keby sa takáto forma hygieny aj do budúcnosti udržala na určitej úrovni a ochranné rúško malo svoje miesto ako doplnok v dámskej kabelke alebo v pánskom kufríku," dodal Daniels.