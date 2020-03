Ochranné rúška začne vyrábať aj Fiat Chrysler

Miláno 23. marca (TASR) - Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pomôže v čase súčasnej krízy spojenej so šírením nového koronavírusu pri výrobe ochranných rúšok. Tie začne vyrábať v Ázii. Povedal to v pondelok zástupca odborov v FCA.



Ako uviedol zástupca odborovej organizácie UILM Gianluca Ficco, o výrobe ochranných rúšok informoval šéf spoločnosti Mike Manley. Ten v liste zamestnancom uviedol, že rúška začne automobilka vyrábať v jednom zo svojich závodov v Ázii, ktorý adekvátne upravia. Závod by mal vyrábať rúška pre zamestnancov zdravotníckeho sektora, pričom veľmi rýchlo by mal dosiahnuť cieľ milión rúšok mesačne.



FCA a výrobca luxusných športových áut Ferrari zároveň rokujú s najväčším talianskym výrobcom pľúcnych ventilátorov Siare Engineering o podpore produkcie týchto prístrojov, ktoré najmä v severnom Taliansku nemocnice nevyhnutne potrebujú. Talianska vláda totiž požiadala firmu Siare, aby zvýšila produkciu pľúcnych ventilátorov zo 160 na 500 mesačne.