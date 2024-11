Ochranu spotrebiteľov finančných služieb na diaľku má zvýšiť zákon

Bratislava 25. novembra (TASR) - Riešenie problematiky finančných služieb poskytovaných na diaľku a podpora ochrany spotrebiteľa v tejto oblasti v čase rýchleho rozvoja digitalizácie. To sú hlavné ciele návrhu nového zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Do slovenského práva sa ním preberá príslušná európska smernica.



Predkladateľ upozornil, že doterajšia právna úprava adekvátne nereaguje na technické možnosti, akými môžu byť v súčasnosti ponúkané a poskytované finančné služby na diaľku. Digitalizácia prispela k vývoju na trhu, ktorý sa v čase prijímania súčasnej legislatívy nedal predvídať.



"Absencia právnej regulácie v daných oblastiach, ako aj nejednotnosť pravidiel zabezpečujúcich úroveň ochrany spotrebiteľov pri finančných službách na diaľku by viedla k právnej neistote a k problémom pri uzavieraní zmlúv o finančných službách v rámci vnútorného trhu," konštatovalo v dôvodovej správe ministerstvo.



Prevzatie európskej smernice má podľa predkladateľa zabezpečiť jednotnú úroveň ochrany spotrebiteľov v rámci štátov EÚ a zamedziť rozdielom, ktoré by bránili uzatváraniu zmlúv o finančných službách v rámci vnútorného trhu EÚ. Nové pravidlá majú pre obchodníkov zabezpečiť právnu istotu a transparentnosť a spotrebiteľom jednotné právne vymožiteľné práva a povinnosti vo všetkých členských štátoch. "Ciele návrhu zákona budú splnené prostredníctvom ustanovenia zákonných požiadaviek v rámci úplnej harmonizácie na úpravu predzmluvných informácií, úpravu práva na odstúpenie od zmluvy, zásad spravodlivého zaobchádzania v online prostredí a presadzovaním práva," vymenoval rezort financií.



Prostredníctvom návrhu sa má novelizovať aj zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o energetike, v ktorých sa majú prejaviť zmeny súvisiace s novým zákonom. Ustanovenie o odstúpení od zmluvy sa má napríklad vzťahovať nielen na obchodníkov poskytujúcich finančné služby, ale na akékoľvek služby a tovary poskytované na diaľku.



Nový zákon by mal byť účinný od 19. júna 2026.