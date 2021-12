Očkovanie pomohlo cestovnému ruchu pri zotavovaní sa z pandémie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Madrid 4. decembra (TASR) - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a zavedenie certifikátov pomohli cestovnému ruchu pri zotavovaní sa z pandémie nového koronavírusu. Ukázala to tento týždeň správa Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride.Podľa barometra organizácie OSN v období júl - september 2021 vzrástol počet zahraničných turistov na celom svete o 58 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. Na druhej strane bol stále o 64 % nižší ako v rovnakom období 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie.Európu v sledovanom období navštívilo o 53 % menej turistov ako v lete 2019.Pokrok pri očkovaní tento rok a zavedenie certifikátov, tzv. covid pasov, umožnili Európskej únii (EÚ) uvoľniť v 3. štvrťroku 2021 obmedzenia pre vstup do mnohých destinácií, uvádza sa v správe.Správa UNWTO tiež konštatuje, že za deväť mesiacov do konca septembra 2021 bol celkový počet turistov vo svete o 76 % nižší ako pred pandémiou, pričom v rôznych regiónoch zaznamenali rozdielne výsledky.V EÚ klesol počet príchodov za prvých deväť mesiacov 2021 medziročne o 8 % a oproti roku 2019 sa znížil o 69 %.Severná a Južná Amerika zaznamenali najsilnejšie výsledky za deväť mesiacov do konca septembra, keďže počet príchodov vzrástol o 1 % v porovnaní s rokom 2020, aj keď bol stále 65 % pod úrovňou z roku 2019.V rámci subregiónov dosiahol najlepšie výsledky Karibik, kde počet príchodov v období január - september 2021 stúpol medziročne o 55 % a oproti roku 2019 klesol "iba" o 38 %.Dôvodom nerovnomerného zotavovania sa regiónov boli rôzne stupne obmedzenia mobility, zaočkovanosti a dôvery cestovateľov, dodáva správa.