Bratislava 30. marca (TASR) - Od 1. apríla vstúpi do platnosti nový stavebný zákon. Jeho cieľom je profesionalizácia štátnej stavebnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní, zjednodušenie stavebného konania, najmä pri rodinných domoch a malých bytových domoch. Zákon rieši aj problematiku takzvaných čiernych stavieb či zníženú úroveň disciplíny vo výstavbe.



Nový stavebný zákon má významne znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť proces povoľovania stavieb. V novej legislatíve z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR sa zavádza nová definícia drobných stavieb a rozširuje sa okruh jednoduchých stavieb. Zavedie sa tiež systém jedného správneho konania a určia sa jednoznačné lehoty na konanie stavebného úradu.



Drobné stavby ako letné kuchyne, kôlne či garáže alebo prístrešky pre autá so zastavanou plochou do 50 štvorcových metrov (m 2), bazény do 25 m2 či napríklad fotovoltické zariadenia s výkonom do 100 kW po novom nebude treba ohlasovať, pokiaľ nebudú na verejných priestranstvách či do dvoch metrov od susedného pozemku.



V novej stavebnej legislatíve ostáva agenda stavebného úradu na obciach, ktoré však môžu zriaďovať stavebné obvody podobne, ako sú súčasné spoločné obecné úrady. Upravuje sa aj ochrana umeleckých diel v stavbách a na verejných priestranstvách pred poškodením alebo zničením stavebnou činnosťou na základe európskych dohovorov. Zavádza sa aj takzvaná fikcia súhlasu, teda ak obec nevydá záväzne stanovisko v stanovenej lehote, bude sa to považovať za súhlas.



Stavebný zákon poslanci Národnej rady SR definitívne schválili 5. februára 2025. Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil aj zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom.