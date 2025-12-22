< sekcia Ekonomika
Od 1. januára 2026 bude musieť evidovať tržby väčšina predávajúcich
Od 1. januára 2026 vstupuje do platnosti nový zákon o evidencii tržieb, ktorý výrazne rozširuje okruh predávajúcich s povinnosťou používať pokladnicu.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Od 1. januára 2026 vstupuje do platnosti nový zákon o evidencii tržieb, ktorý výrazne rozširuje okruh predávajúcich s povinnosťou používať pokladnicu. Väčšina doterajších výnimiek sa ruší a povinnosť evidovať tržby sa bude vzťahovať na množstvo ďalších predávajúcich. Uviedla to Lucia Verchovodková, riaditeľka odboru komunikácie a organizácie Finančného riaditeľstva SR.
Zmena sa podľa nej dotkne napríklad predávajúcich poskytujúcich prenájom nehnuteľností či stavebné práce a rôzne remeslá. Kým doteraz pokladnicu používať nemuseli, od nového roka budú povinní evidovať každú prijatú platbu za predaj tovaru či služby.
Upozornila, že povinnosťou predávajúceho v zmysle nového zákona o evidencii tržieb je založiť si prístup na portál Finančnej správy (FS), ak ho doteraz nemal. Na založenie prístupu je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID) + BOK kód, čítačku kariet a mobil alebo počítač s internetom.
Na portáli FS si predávajúci aktivuje osobnú internetovú zónu (OIZ). Podnikateľ si musí vybrať pokladnicu, podať žiadosť o pridelenie kódu pokladnice cez portál FS. Predávajúci si z osobnej internetovej zóny vyberie a potvrdí katalóg formulárov.
Podčiarkla, že pri každom prijatí platby za tovar alebo službu musí byť tržba zaevidovaná v pokladnici, predávajúci je povinný kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad s povinnými náležitosťami.
Dodala, že na predajnom mieste musí byť viditeľne a čitateľne umiestnené oznámenie o povinnosti používať pokladnicu. Odporúča sa použiť vzor z webového sídla finančnej správy. Ak predávajúci prijíma tržby na predajnom mieste, od 1. marca 2026 bude povinný umožniť aj bezhotovostnú platbu (napríklad kartou, QR kódom alebo iným bezhotovostným spôsobom) pri tržbách nad 1 euro.
