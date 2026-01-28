< sekcia Ekonomika
Od 1. januára majú poskytovatelia služieb kryptoaktív nové povinnosti
Novela zásadne mení pravidlá fungovania trhu s kryptoaktívami a zavádza povinnú automatickú výmenu informácií v tejto oblasti.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Poskytovatelia služieb kryptoaktív, medzi ktorých patria napríklad kryptoburzy, sú od 1. januára tohto roka povinní evidovať a uchovávať údaje o používateľoch, ako aj realizovaných transakciách a prevodoch. Cieľom legislatívnej zmeny je zvýšenie transparentnosti, efektívnejšie zdaňovanie príjmov z kryptoaktív a posilnenie boja proti daňovým únikom, informoval v stredu hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Od 1. januára 2026 totiž nadobudla účinnosť novela zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorou Slovenská republika implementuje európsku smernicu DAC8 a globálny štandard CARF z dielne Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Novela zásadne mení pravidlá fungovania trhu s kryptoaktívami a zavádza povinnú automatickú výmenu informácií v tejto oblasti.
„Poskytovatelia služieb kryptoaktív sú od 1. januára 2026 povinní evidovať údaje o používateľoch kryptoaktív, ako aj o realizovaných transakciách a prevodoch. Prvé oznamovanie údajov finančnej správe bude povinné do 31. mája 2027 za oznamovacie obdobie roku 2026. Poskytovatelia služieb kryptoaktív si súčasne musia upraviť svoje interné systémy výkazníctva a procesy tak, aby zabezpečili správny zber, spracovanie a formátovanie údajov v súlade so zákonom,“ priblížil Kováč.
Poukázal na to, že novela zákona spolu s novelizovanou vyhláškou, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami, zavádza sprísnené požiadavky na preverovanie používateľov kryptoaktív. Poskytovatelia sú povinní identifikovať svojich klientov, overovať ich totožnosť a daňovú rezidenciu a zhromažďovať detailné údaje o transakciách s kryptoaktívami.
„Tieto požiadavky sa týkajú nielen nových, ale aj existujúcich klientov. V prípade, že používateľ kryptoaktív neposkytne požadované údaje ani po opakovanej výzve, poskytovateľ služieb kryptoaktív je povinný zabrániť jeho možnosti vykonávať oznamované transakcie,“ doplnil hovorca.
Z legislatívnej zmeny podľa neho vyplýva, že používatelia kryptoaktív od roku 2026 strácajú možnosť anonymity. Relevantné údaje budú automaticky vymieňané medzi daňovými orgánmi členských štátov Európskej únie (EÚ) a ďalších zmluvných krajín, čo umožní presnejšie sledovanie príjmov z predaja a výmeny kryptoaktív.
Od 1. januára 2026 totiž nadobudla účinnosť novela zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorou Slovenská republika implementuje európsku smernicu DAC8 a globálny štandard CARF z dielne Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Novela zásadne mení pravidlá fungovania trhu s kryptoaktívami a zavádza povinnú automatickú výmenu informácií v tejto oblasti.
„Poskytovatelia služieb kryptoaktív sú od 1. januára 2026 povinní evidovať údaje o používateľoch kryptoaktív, ako aj o realizovaných transakciách a prevodoch. Prvé oznamovanie údajov finančnej správe bude povinné do 31. mája 2027 za oznamovacie obdobie roku 2026. Poskytovatelia služieb kryptoaktív si súčasne musia upraviť svoje interné systémy výkazníctva a procesy tak, aby zabezpečili správny zber, spracovanie a formátovanie údajov v súlade so zákonom,“ priblížil Kováč.
Poukázal na to, že novela zákona spolu s novelizovanou vyhláškou, ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami, zavádza sprísnené požiadavky na preverovanie používateľov kryptoaktív. Poskytovatelia sú povinní identifikovať svojich klientov, overovať ich totožnosť a daňovú rezidenciu a zhromažďovať detailné údaje o transakciách s kryptoaktívami.
„Tieto požiadavky sa týkajú nielen nových, ale aj existujúcich klientov. V prípade, že používateľ kryptoaktív neposkytne požadované údaje ani po opakovanej výzve, poskytovateľ služieb kryptoaktív je povinný zabrániť jeho možnosti vykonávať oznamované transakcie,“ doplnil hovorca.
Z legislatívnej zmeny podľa neho vyplýva, že používatelia kryptoaktív od roku 2026 strácajú možnosť anonymity. Relevantné údaje budú automaticky vymieňané medzi daňovými orgánmi členských štátov Európskej únie (EÚ) a ďalších zmluvných krajín, čo umožní presnejšie sledovanie príjmov z predaja a výmeny kryptoaktív.