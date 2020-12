Od 1. januára nastávajú zmeny v zasielaní poštových zásielok mimo EÚ

Bratislava 29. decembra (TASR) - Od 1. januára budúceho roku nastávajú zmeny v zasielaní poštových zásielok do krajín mimo EÚ. Informovala o tom Jana Lukáčová, vedúca odboru komunikácie a marketingu Slovenskej pošty.



Spresnila, že Slovenská pošta bude s účinnosťou od 1. januára 2021 v súlade s medzinárodnou legislatívou povinná zasielať ku všetkým poštovým zásielkam do celého sveta (mimo krajín EÚ) predbežné elektronické colné údaje vo forme tzv. ITMATT správ, ktoré sú potrebné na colné konanie v krajine určenia.



Povinnosť zasielania údajov podľa Lukáčovej platí pre zásielky podávané s papierovým podacím lístkom/podacím hárkom v prípade, ak obsahom zásielky sú "Tovary", teda ak odosielateľ v colnom vyhlásení vyznačil - darček, obchodná vzorka, vrátený tovar, predaj tovaru alebo iné. Ak obsahom zásielky sú výhradne "Dokumenty", pošta nateraz údaje z colného vyhlásenia v elektronickej forme povinne nevyžaduje, avšak uvedené sa môže v nasledujúcom roku zmeniť.



Priblížila, že zber colných údajov sa bude vykonávať z colných vyhlásení CN22 alebo CN23, ktoré je odosielateľ vždy povinný vyplniť a priložiť k poštovým zásielkam podliehajúcim colnému konaniu a bude sa realizovať dvoma spôsobmi, a to v aplikácií Slovenskej pošty ePodací hárok (elektronický podací hárok) alebo manuálne priamo pri poštovej priehradke.



Lukáčová dodala, že cieľom Slovenskej pošty je urýchliť a zjednodušiť činnosti spojené s colným konaním a zabezpečiť, aby sa adresáti zásielok v tretích krajinách dostali k svojim zásielkam čo najrýchlejšie. Avšak akékoľvek nedodržanie ustanovenia vyžadujúceho poskytnúť predbežné colné elektronické informácie môže viesť k situácii, že plynulé a efektívne colné prerokovanie a následne doručenie bude výrazne spomalené, resp. niektoré krajiny určenia (napr. USA) v zmysle ich národnej legislatívy môžu zásielku bez elektronickej ITMATT správy vrátiť späť do krajiny pôvodu.



Na získanie ďalších informácií potrebných pre urýchlenie colného prerokovania a doručenia odporúča Slovenská pošta uvádzať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo príjemcu poštovej zásielky.