Od 1. januára platia nové pravidlá pre vývoz, dovoz a prepravu plastov

Brusel 22. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v utorok nové pravidlá o vývoze, dovoze a preprave plastového odpadu v rámci EÚ.



Nové pravidlá zakazujú vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, s výnimkou čistého plastového odpadu zasielaného na recykláciu. Prísnejšie sa bude kontrolovať aj vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín OECD a dovoz do Únie.



Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius v správe pre médiá upozornil, že nové pravidlá vysielajú jasný odkaz, že Únia preberá zodpovednosť za odpad, ktorý vyprodukuje. "Vývoz plastového odpadu bude povolený iba za veľmi prísnych podmienok. Vývoz netriedeného plastového odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude úplne zakázaný. Toto je dôležitý míľnik v boji proti znečisteniu plastami, prechodu na obehové hospodárstvo a pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody," vysvetlil komisár.



Komisia pripomenula, že v poslednom desaťročí sa zvýšil nekontrolovaný obchod s plastovým odpadom, ktorý poškodil životné prostredie aj verejné zdravie. Plastový odpad končil na skládkach odpadu, bol spaľovaný na čerstvom vzduchu, alebo končil v moriach a oceánoch. Nové pravidlá by mali ukončiť vývoz plastového odpadu do tretích krajín, ktoré často nemajú kapacity a právne normy na to, aby s ním mohli nakladať udržateľným spôsobom. Ide o kľúčový záväzok EÚ tak v rámci Európskej zelenej dohody, ako aj v novom akčnom plán pre obehové hospodárstvo. Ide zároveň o rozhodnutie, ktoré napĺňa stratégiu EÚ v oblasti plastov. Jej cieľom je znížiť plastový odpad a podporiť lepšie triedenie a recykláciu.



Nové pravidlá vstúpia do platnosti 1. januára 2021. Budú sa uplatňovať na vývoz, dovoz a prepravu plastového odpadu v rámci EÚ.



Pre vývoz plastov z EÚ to znamená, že vývoz nebezpečného plastového odpadu a ťažko recyklovateľného plastového odpadu z Únie do krajín mimo OECD bude zakázaný. Vývoz čistého odpadu určeného na recykláciu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude povolený iba za špecifických podmienok.



Na dovoz nebezpečného plastového odpadu a ťažko recyklovateľného plastového odpadu do EÚ z tretích krajín sa bude vzťahovať právny postup, v rámci ktorého musia dovoz povoliť obe krajiny - dovážajúca aj vyvážajúca.



Aj na prevoz takéhoto druhu plastového odpadu v rámci EÚ sa bude vzťahovať "postup predbežného oznámenia a súhlasu", čiže súhlas dotknutých krajín.



