Od 1. mája musia všetci predávajúci akceptovať bezhotovostné platby
QR platby a iné bezhotovostné platby sú podľa zákona rovnocenné.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Od 1. mája tohto roka budú musieť všetci predávajúci umožniť každému zákazníkovi zaplatiť bezhotovostne. Popri tradičnom platobnom termináli je novou možnosťou aj tzv. QR platba. Povinnosť akceptovať bezhotovostnú platbu sa týka každej platby presahujúcej 1 euro, a to na každom mieste s mobilným signálom, upozornil odborník na dane poradenskej spoločnosti Grant Thornton Verner Hakoš.
Zdôraznil, že QR platby a iné bezhotovostné platby sú podľa zákona rovnocenné. „Ak predávajúci umožňuje platiť cez platobný terminál, nemusí sprístupniť platbu QR kódom a naopak. Pre podnikateľov to prináša možnosť úspory, keďže z QR platieb by nemali platiť žiadne poplatky, kým pri POS termináloch platia okrem fixnej sumy za nájom aj 1,5 - 2 % poplatok z každej platby,“ priblížil Hakoš.
Ak by predávajúci neumožnil niekomu platiť bezhotovostne, riskuje sankciu až do 40.000 eur a zákaz činnosti predaja tovaru alebo služby. Odborník upozornil, že pokuty sú podľa novej legislatívy vysoké, splatné v krátkej lehote a odvolanie nemá odkladný účinok. V praxi to teda znamená okamžitý finančný vplyv na predávajúceho, a to aj pri formálnych pochybeniach.
Nový zákon o evidencii tržieb, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2026, rozšíril povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa na všetok predaj tovaru a poskytovanie služieb s definovaným miestom predaja, pripomenul Hakoš. Po novom sa povinnosť viesť elektronickú evidenciu a akceptovať elektronické platby týka prakticky každého poskytovateľa služieb a predajcu tovaru. Zákon namiesto o podnikateľoch hovorí o predávajúcich, za ktorých sa považujú fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce činnosť, ktorá napĺňa znaky podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti.
„Ak sa predaj alebo poskytovanie služby deje opakovane na fixnom predajnom mieste a platí sa v hotovosti alebo bezhotovostne, vzniká povinnosť evidovať tržby. Popri fyzickej registračnej pokladnici sa na to dá využiť online, virtuálna alebo softvérová online registračná pokladnica,“ vysvetlil odborník.
Predávajúci musí mať na predajnom mieste tiež oznámenie o povinnosti používať pokladnicu eKasa a vystavovať doklady s jedinečným identifikátorom predajcu aj pokladničného dokladu. Pozitívom podľa odborníka je, že predávajúci nemusia tlačiť papierové doklady, ak bude kupujúci súhlasiť s elektronickým dokladom zaslaným na mail.
V prípade poruchy musí predávajúci bez zbytočného odkladu oznámiť poruchu registračnej pokladnice priamo finančnej správe, a to prostredníctvom predpísaného formulára. Počas trvania poruchy sa rovnako ako v minulosti vyhotovuje paragón, ktorého originál odovzdá predávajúci kupujúcemu a kópiu si ponechá. „Kým predtým sa porucha pokladnice nahlasovala servisnej organizácii, teraz sa nahlasuje priamo finančnej správe, ktorá sa prísnejšie zameriava na kontrolu povinnosti pri nahlasovaní takýchto udalostí,“ doplnil Hakoš.
