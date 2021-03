Od 1. marca platí dohoda EÚ s Čínou o ochrane tovarov

Brusel 1. marca (TASR) - Európska komisia (EK) pripomenula, že od pondelka 1. marca vstupuje do platnosti bilaterálna dohoda EÚ s Čínou, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení v Európskej únii pred napodobňovaním a neoprávneným používaním.



Komisia v správe pre médiá zdôraznila, že uvedená dohoda prináša obchodné výhody obom stranám a ponúka spotrebiteľom pravé a autentické výrobky z dvoch regiónov s bohatými kulinárskymi a kultúrnymi tradíciami.



Zoznam zemepisných označení EÚ, ktoré sa majú chrániť v Číne, zahŕňa také ikonické výrobky so zemepisnými označeniami, ako sú Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma či Queso Manchego. Medzi čínskymi výrobkami so zemepisnými označeniami, ktoré sa nachádzajú na zozname, sú Pisian Dou Ban (fazuľový krém Pisian), Anži Baj Čcha (bledý čaj Anži Baj Čcha), Panžin Da Mi (ryža Panžin) alebo Ančchu Da Žang (zázvor Ančchu).



Komisia v tejto súvislosti uviedla, že do štyroch rokov sa rozsah pôsobnosti tejto dohody rozšíri o ďalších 175 názvov zemepisných označení z oboch strán. Tieto názvy budú musieť prejsť rovnakými postupmi schvaľovania ako doterajšie produkty z už schváleného zoznamu.



Exekutíva EÚ upozornila, že čínsky trh má vysoký potenciál pre nárast predajov európskych potravín a nápojov. V roku 2020 bola Čína tretím miestom určenia agropotravinárskych výrobkov pôvodom z krajín EÚ a obrat do novembra 2020 dosiahol úroveň 16,3 miliardy eur. Čína je zároveň druhé miesto vývozu zemepisne chránených výrobkov z EÚ a predstavuje 9 % z celkovej hodnoty vývozov, čo sa týka aj európskych vín, agropotravinárskych výrobkov a liehovín.



Podľa EK čínski spotrebitelia oceňujú bezpečnosť, kvalitu a autenticitu európskej agropotravinárskej produkcie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)