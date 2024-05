Od 15. mája budú platiť nové pravidlá pre predčasné starobné dôchodky

Bratislava 10. mája (TASR) - Od stredy 15. mája začnú platiť nové podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok. Zmení sa aj spôsob určenia jeho sumy. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení. V piatok na to upozornila Sociálna poisťovňa.



Do predčasného starobného dôchodku doteraz mohli ísť ľudia aj viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak splnili podmienku 40 odpracovaných rokov. Po novom sa vek predčasného starobného dôchodku určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku nezníženého za výchovu detí pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.



Dôchodkový vek je v súčasnosti známy pre poistencov narodených pred 1. januárom 1967, a to 64 rokov. Potrebné odpracované obdobie pre predčasný dôchodok je v takom prípade 41 rokov. Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, potrebné odpracované obdobie sa bude postupne zvyšovať o dva mesiace za každý ďalší ročník. Napríklad ľudia narodení v roku 1967 tak budú musieť odpracovať minimálne 41 rokov a dva mesiace.



Zároveň sa mení aj spôsob, ako poisťovňa určí sumu predčasného dôchodku. Dôchodky, ktoré poisťovňa schváli po 14. máji 2024, sa budú znižovať bez ohľadu na počet odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia bežného dôchodkového veku. Doteraz bolo toto krátenie rozdielne, o 0,3 % alebo 0,5 % v závislosti od toho, či poistenec získal alebo nezískal potrebný počet odpracovaných rokov.