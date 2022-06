Od 1.6. bezplatná preprava pre odídencov z Ukrajiny nebude neobmedzená

Bratislava 29. júna (TASR) - Od 1. júla už bezplatná preprava pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku nebude neobmedzená. Cestovanie zadarmo bude limitované počtom dní od príchodu. Informoval o tom Martin Petro z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



"Aj keď sme pristúpili k niektorým obmedzeniam, naďalej platí, že ochotne pomôžeme všetkým tým, ktorí utekajú pred vojnou. Rovnako sa nič nemení na tom, že ukrajinské deti budú môcť zadarmo dochádzať do škôl," povedal na margo zmien minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).



Nárok na bezplatnú prepravu majú podľa neho osoby s dokladom Slovak Help s červenou pečiatkou s textom v ukrajinskom jazyku, ktorý je vydaný po prekročení hraníc, alebo s potvrdením o pridelení statusu o dočasnom útočisku. Po novom s týmito dokladmi môžu cestovať zadarmo vo vlakoch a prímestských autobusoch len v deň ich získania a v nasledujúcich 4 dňoch.



"Bezplatný lístok sa dá využívať vo vozňoch druhej triedy vo vlakoch ZSSK, cestujúci však nemajú nárok na bezplatnú miestenku, lôžko či ležadlo. So spomínanými dokladmi môžu odídenci rovnako zadarmo cestovať aj v prímestských autobusoch okrem školských," povedal riaditeľ odboru cestnej dopravy Martin Miškovský.



Držitelia prvého vydania dokladu o dočasnom útočisku majú podľa Petra naďalej zadarmo prepravu do zamestnania počas prvých 60 dní odo dňa, kedy bol vydaný. Musia sa však preukázať potvrdením od zamestnávateľa a takisto dokladom z miesta obvyklého pobytu. Adresa je uvedená v doklade o dočasnom útočisku.



Petro dodal, že výnimku z 5-dňového obmedzenia bezplatných služieb majú žiaci materských, základných a stredných škôl s dokladom o dočasnom útočisku spolu s jednou sprevádzajúcou osobou. Tí môžu počas dní školského vyučovania naďalej do školy a naspäť cestovať zadarmo na základe potvrdenia o návšteve školy. Rovnako bezplatnú prepravu vo vlakoch majú seniori nad 62 rokov.