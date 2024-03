Od 18. marca sa uskutoční ďalší ročník týždňa finančného vzdelávania

Bratislava 12. marca (TASR) - Slovensko sa aj tento rok pridáva k medzinárodnej iniciatíve Global Money Week (GMW), ktorej cieľom je spopularizovať finančné vzdelávanie a prepájať ľudí, ktorí sa vzdelávaniu venujú. Počas budúceho týždňa, od 18. do 24. marca, sa budú konať rôzne aktivity, ktoré budú zamerané na zlepšenie finančnej gramotnosti nielen detí, ale aj dospelých. Informovala o tom v utorok Národná banka Slovenska (NBS), ktorá je národným koordinátorom GMW 2024 a zabezpečuje registráciu aktivít a komunikačnú kampaň.



"Medzinárodný týždeň peňazí prináša organizácia OECD už 12. krát a každý ročník je zameraný na inú tému. Spoločným menovateľom je myšlienka na lepšiu budúcnosť a udržateľné riešenia," priblížila centrálna banka s tým, že tohtoročnou témou je Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť.



Aktivity sú tak primárne zamerané na ochranu peňazí a budovanie bezpečnej budúcnosti. "Aj keď z informácií okolo nás môžeme mať pocit, že väčšine podvodníkov naletia seniori, sú to práve mladí ľudia, ktorí sa pre svoje nedostatočné skúsenosti a nižšiu finančnú gramotnosť dajú nachytať a prichádzajú o svoje úspory," upozornila NBS.



Odborníci na vzdelávanie, školy, neziskové organizácie a iní nadšenci finančného vzdelávania sa môžu pridať k iniciatíve a pripraviť v tomto týždni vlastnú aktivitu. Registrácia partnerov prebieha do 14. marca prostredníctvom registračného formulára. Medzi partnermi už sú napríklad FinQ centrum, Slovenská banková asociácia, Združenie Cesta von, Junior Achievement Slovensko a viac ako 70 základných, stredných, vysokých či materských škôl z celého Slovenska.



NBS prináša okrem kampane aj vlastné aktivity. "Prostredníctvom programu 5peňazí už štvrtý rok realizuje zážitkové finančné vzdelávanie v štyroch mestách na Slovensku. Okrem toho počas týždňa GMW predstaví na sociálnych sieťach niekoľko nových pomôcok a aktivít, ktoré pripravila na zvýšenie finančnej i čitateľskej gramotnosti. V piatok sa bude konať v centrále NBS národné finále súťaže Generácia euro pre stredné školy," doplnila centrálna banka.