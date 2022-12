Od 2023 sa ruší infekčný príplatok zamestnancom sociálnych služieb

Bratislava 14. decembra (TASR) - Zamestnanci vybraných zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny už nebudú môcť dostávať infekčný príplatok z dotácií štátu v súvislosti s ochorením COVID-19. Vyplýva to zo zmeny nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré v stredu schválila vláda.



"Návrhom nariadenia vlády sa vypúšťa možnosť poskytovať dotáciu na podporu humanitárnej pomoci poskytovanej v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na účel poskytnutia tzv. infekčného príplatku zamestnancom vybraných zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v tomto zariadení," uviedlo MPSVR v dôvodovej správe k materiálu. Zamestnanci, pre ktorých je tento príplatok určený, už nie sú podľa rezortu v takej vysokej miere rizika nákazou COVID-19, aj z dôvodu ich zaočkovanosti.



Cieľom poskytnutia infekčného príplatku zamestnancom bolo najmä poskytnutie odmeny za prácu v infekčnom prostredí. Vzhľadom na to, že v aktuálnej situácii sa vyskytujú aj iné respiračné nákazy, je podľa rezortu často nemožné odčleniť pre podobné príznaky týchto klientov, pri ktorých sa rovnako vyžaduje izolácia. Z dostupných aktuálnych údajov týkajúcich sa celkového stavu pozitivity a úmrtí v zariadeniach sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 v porovnaní s predošlými vlnami tohto ochorenia podľa MPSVR jednoznačne vyplýva, že počet pozitívne testovaných osôb v zariadeniach sociálnych služieb klesol takmer o 94 %.



Rezort práce pripomenul, že poskytovanie dotácie je fakultatívne a podľa zákona nie je na dotáciu právny nárok. Posudzovať sa podľa platného nariadenia budú iba žiadosti o dotáciu, ktoré budú doručené ministerstvu do 31. decembra.